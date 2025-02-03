Mario Lemina Galatasaray'a geldi mi?

Galatasaray devre arası transfer döneminde eksik bölgelere takviyeler için çalışmalarını sürdürüyor. Alvaro Morata ve Ahmed Kutucu transferinin ardından Mario Lemina ile anlaşma sağlandı.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
BONSERVİSİYLE GELİYOR
Lemina'nın bonservisi için 2.5 milyon euro karşılığında anlaşıldığı ve oyuncunun yakın zamanda İstanbul'a geleceği öğrenildi. Lemina, 2019-2020 sezonunda sarı-kırmızılı formayı giyerken Okan Buruk'un orta sahada alternatifli bir kadro için Gabonlu oyuncunun transferini çok istediği belirtildi.
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