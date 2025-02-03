Haber Tarihi: 03 Şubat 2025 17:55 - Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2025 17:55

Mario Lemina Galatasaray'a geldi mi?

Galatasaray, Mario Lemina'nın transferi için Wolverhampton ile anlaştı.

Mario Lemina Galatasaray'a geldi mi?
Abone Ol
Galatasaray devre arası transfer döneminde eksik bölgelere takviyeler için çalışmalarını sürdürüyor. Alvaro Morata ve Ahmed Kutucu transferinin ardından Mario Lemina ile anlaşma sağlandı.

BONSERVİSİYLE GELİYOR

Lemina'nın bonservisi için 2.5 milyon euro karşılığında anlaşıldığı ve oyuncunun yakın zamanda İstanbul'a geleceği öğrenildi. Lemina, 2019-2020 sezonunda sarı-kırmızılı formayı giyerken Okan Buruk'un orta sahada alternatifli bir kadro için Gabonlu oyuncunun transferini çok istediği belirtildi.



*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Barış Alper Yılmaz'ın ilk 11'de olmama sebebi! Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ın ilk 11'de olmama sebebi!
Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Al - Musrati Beşiktaş Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Al - Musrati
Galatasaray, Zaniolo'yu açıkladı Galatasaray Galatasaray, Zaniolo'yu açıkladı
Milan Skriniar: 'Fenerbahçe'ye gelerek en doğru kararı verdim' Fenerbahçe Milan Skriniar: "Fenerbahçe'ye gelerek en doğru kararı verdim"
Trabzonspor, Zubkov transferini açıkladı Trabzonspor Trabzonspor, Zubkov transferini açıkladı
Mario Lemina Galatasaray'a geldi mi? Gündem Mario Lemina Galatasaray'a geldi mi?
Milan, Santiago Gimenez'i kadrosuna kattı Milan Milan, Santiago Gimenez'i kadrosuna kattı
Santorini Yanardağı nerede? Yunanistan Santorini adası Gündem Santorini Yanardağı nerede? Yunanistan Santorini adası
5 yıl sonra Galatasaray'a geri dönüyor! Galatasaray 5 yıl sonra Galatasaray'a geri dönüyor!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Victor Nelsson - Roma: İşte anlaşma şartları
2
Maximin'in transferi iptal!
3
Galatasaray'da ayrılık kararı: Batshuayi!
4
Feyenoord'dan Romulo'ya teklif!
5
Friedel: "Onana'nın maaşının yarısını Beşiktaş ödeyecek"
6
Gaziantep FK - Galatasaray: İlk 11'ler
7
Galatasaray, Morata transferini açıkladı!

SON HABERLER