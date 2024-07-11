Haber Tarihi: 11 Temmuz 2024 12:45 - Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2024 12:45

Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda?

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında İsviçre'nin Lugano takımına konuk olacak. Sarı Lacivertli camia için çok kritik olan mücadele öncesi geri sayıma geçilirken Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları da belli oldu.

Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda?
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Fenerbahçe, Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi 2'inci ön eleme turu ile başlayacak. Transferi, tüm dünyada ses getiren teknik direktör José Mourinho'nun liderliğindeki ilk resmi maçına çıkacak olan Sarı Kanarya, İsviçre ekibi Lugano ile karşı karşıya gelecek. 23 Temmuz Salı saat 21.30'da oynanacak karşılaşmaya, İsviçre'nin Thun şehrinde bulunan Stochorn Arena ev sahipliği yapacak.

MAÇ HANGİ KANALDA?

Öte yandan, Fenerbahçe'nin Lugano deplasmanında oynayacağı sezonun ilk resmi maçının, D-Smart ve D-Smart GO'dan canlı olarak yayınlanacağı açıklandı.

HASRET SONA ERECEK Mİ?

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma mücadelesi verecek olan Fenerbahçe, 2'inci ve 3'üncü ön eleme turlarını geçmesi durumunda gruplar öncesinde son durak olan play-off turuna yükselecek. Sarı-lacivertliler bu turu da geçtiği takdirde gruplara kalarak Şampiyonlar Ligi hasretine dünyaca ünlü teknik direktör Jose Moruinho önderliğinde son vermiş olacak.

2023-24 SEZONUNDA NE OLDU?

Fenerbahçe, geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final oynamış, bu turda Yunanistan'ın Olympiakos takımına elenmişti. Lugano ise Konferans Ligi'nde Beşiktaş ile aynı grupta yer almış ve grubu son sırada tamamlamıştı.
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