Lugano Club Brugge Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle | Lugano Club Brugge Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı yaşanıyor. Club Brugge, deplasmanda Lugano ile karşı karşıya gelecek. Peki, Lugano Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Lugano Club Brugge maçı şifresiz canlı izleme detayları…Lugano - Club Brugge maçı 26 Ekim Perşembe günü TSİ 19.45'te başlayacak. Mücadeleyi Exxen'de canlı izleyebilirsiniz.19.45 Lille (Fransa) - Slovan Bratislava (Slovakya)19.45 Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) - Olimpija Ljubljana (Slovenya)19.45 Gent (Belçika) - Breidablik (İzlanda)19.45 Ballkani (Kosova) - Astana (Kazakistan)19.45 Lugano (İsviçre) - Club Brugge (Belçika)19.45 AZ Alkmaar (Hollanda) - Aston Villa (İngiltere)19.45 Fenerbahçe - Ludogorets (Bulgaristan)22.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Viktoria Plzen (Çekya)22.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Beşiktaş22.00 Zrinjski (Bosna Hersek) - Legia Varşova (Polonya)22.00 Genk (Belçika) - Ferencvaros (Macaristan)22.00 Fiorentina (İtalya) - Cukaricki (Sırbistan)22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - HJK (Finlandiya)22.00 Aberdeen (İskoçya) - PAOK (Yunanistan)22.00 Spartak Trnava (Slovakya) - Nordsjaelland (Danimarka)