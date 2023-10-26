Lugano Club Brugge Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle | Lugano Club Brugge Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı yaşanıyor. Club Brugge, deplasmanda Lugano ile karşı karşıya gelecek. Peki, Lugano Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Lugano Club Brugge maçı şifresiz canlı izleme detayları…
LUGANO – CLUB BRUGGE MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ LUGANO – CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Lugano - Club Brugge maçı 26 Ekim Perşembe günü TSİ 19.45'te başlayacak. Mücadeleyi Exxen'de canlı izleyebilirsiniz. EXXEN SPOR CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında üçüncü hafta maçlarının programı şöyle:
19.45 Lille (Fransa) - Slovan Bratislava (Slovakya)
19.45 Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) - Olimpija Ljubljana (Slovenya)
19.45 Gent (Belçika) - Breidablik (İzlanda)
19.45 Ballkani (Kosova) - Astana (Kazakistan)
19.45 Lugano (İsviçre) - Club Brugge (Belçika)
19.45 AZ Alkmaar (Hollanda) - Aston Villa (İngiltere)
19.45 Fenerbahçe - Ludogorets (Bulgaristan)
22.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Viktoria Plzen (Çekya)
22.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Beşiktaş
22.00 Zrinjski (Bosna Hersek) - Legia Varşova (Polonya)
22.00 Genk (Belçika) - Ferencvaros (Macaristan)
22.00 Fiorentina (İtalya) - Cukaricki (Sırbistan)
22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - HJK (Finlandiya)
22.00 Aberdeen (İskoçya) - PAOK (Yunanistan)
22.00 Spartak Trnava (Slovakya) - Nordsjaelland (Danimarka)
Haber ile daha fazlasına ulaşın: