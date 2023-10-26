Lille Slovan Bratislava Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle | Lille Bratislava Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı yaşanıyor. Paulo Fonseca yönetimindeki Lille, kendi sahasında Vladimir Weiss'ın ekibi Slovan Bratislava ile karşı karşıya gelecek. Peki, Lille Slovan Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Lille Slovan Bratislava maçı şifresiz canlı izleme detayları…Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.İtalyan hakem Luca Pairetto'nun yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.Lille, grupta oynadığı son maçta Ki Klaksvik deplasmanından 0-0'lık beraberlik ile ayrılmıştı.Slovan Bratislava ise deplasmanda karşılaştığı Olimpija Ljubljana 'yı 1-0 mağlup etmişti.19.45 Lille (Fransa) - Slovan Bratislava (Slovakya)19.45 Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) - Olimpija Ljubljana (Slovenya)19.45 Gent (Belçika) - Breidablik (İzlanda)19.45 Ballkani (Kosova) - Astana (Kazakistan)19.45 Lugano (İsviçre) - Club Brugge (Belçika)19.45 AZ Alkmaar (Hollanda) - Aston Villa (İngiltere)19.45 Fenerbahçe - Ludogorets (Bulgaristan)22.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Viktoria Plzen (Çekya)22.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Beşiktaş22.00 Zrinjski (Bosna Hersek) - Legia Varşova (Polonya)22.00 Genk (Belçika) - Ferencvaros (Macaristan)22.00 Fiorentina (İtalya) - Cukaricki (Sırbistan)22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - HJK (Finlandiya)22.00 Aberdeen (İskoçya) - PAOK (Yunanistan)22.00 Spartak Trnava (Slovakya) - Nordsjaelland (Danimarka)