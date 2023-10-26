Haber Tarihi: 26 Ekim 2023 17:43 - Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2023 17:43

Lille Slovan Bratislava Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle | Lille Bratislava Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Lille Slovan Bratislava maçı canlı izle şifresiz Exxen Spor izle | Lille Slovan Bratislava maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında kendi sahasında Slovan Bratislava ile karşılaşacak. Şifresiz olarak Exxen Spor canlı izlenebilecek olan Lille Slovan Bratislava maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Lille Slovan Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Lille Slovan Bratislava maçı canlı izleme detayları

Lille Slovan Bratislava Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle | Lille Bratislava Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı yaşanıyor. Paulo Fonseca yönetimindeki Lille, kendi sahasında Vladimir Weiss'ın ekibi Slovan Bratislava ile karşı karşıya gelecek. Peki, Lille Slovan Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Lille Slovan Bratislava maçı şifresiz canlı izleme detayları…
LİLLE – SLOVAN BRATİSLAVA MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ



LİLLE - SLOVAN BRATİSLAVA MAÇI SAAT KAÇTA?

Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.

LİLLE - SLOVAN BRATİSLAVA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Luca Pairetto'nun yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

Lille, grupta oynadığı son maçta Ki Klaksvik deplasmanından 0-0'lık beraberlik ile ayrılmıştı.

Slovan Bratislava ise deplasmanda karşılaştığı Olimpija Ljubljana 'yı 1-0 mağlup etmişti.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında üçüncü hafta maçlarının programı şöyle:

19.45 Lille (Fransa) - Slovan Bratislava (Slovakya)

19.45 Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) - Olimpija Ljubljana (Slovenya)

19.45 Gent (Belçika) - Breidablik (İzlanda)

19.45 Ballkani (Kosova) - Astana (Kazakistan)

19.45 Lugano (İsviçre) - Club Brugge (Belçika)

19.45 AZ Alkmaar (Hollanda) - Aston Villa (İngiltere)

19.45 Fenerbahçe - Ludogorets (Bulgaristan)

22.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Viktoria Plzen (Çekya)

22.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Beşiktaş

22.00 Zrinjski (Bosna Hersek) - Legia Varşova (Polonya)

22.00 Genk (Belçika) - Ferencvaros (Macaristan)

22.00 Fiorentina (İtalya) - Cukaricki (Sırbistan)

22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - HJK (Finlandiya)

22.00 Aberdeen (İskoçya) - PAOK (Yunanistan)

22.00 Spartak Trnava (Slovakya) - Nordsjaelland (Danimarka)

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