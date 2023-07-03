LGS tercihleri MEB e-Okul LGS tercih ekranı 2023: LGS tercih kılavuzu ve tarihleri

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında LGS tercihleri başladı. Binlerce öğrencinin geleceği için karar vereceği MEB LGS tercih robotu büyük önem taşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Liselere Geçiş Sistemi tercih kılavuzu ve taban puanları ile ilgili detayları erişime açmıştı. LGS tercih süreci 3 Temmuz Pazartesi günü başladı . Adaylar, puan sistemi ile öğrenci kabul eden liselere tercihlerini gerçekleştirecek. MEB LGS tercih robotu da tercih sürecinde öğrencilere oldukça önemli faydalar sağlayacak. Peki, LGS tercihleri nasıl, nereden yapılır? İşte LGS tercih ekranı 20234 Haziran'da gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi sınavının tercih süreci 3 Temmuz Pazartesi günü itibarıyla başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan LGS kılavuzuna göre tercihler 19 Temmuz saat 17.00'de sona erecek LGS tercihlerinin 3 Temmuz Pazartesi günü sabah saatlerinde başlaması planlanıyor. Geçtiğimiz yıllardaki tercih sürecinde MEB tercih işlemlerini saat 08.00 ile 10.00 arasında başlatmıştı.MEB LGS tercih robotu tercih sürecinde adaylara yardımcı oluyor. Adrese göre lise tercih robotu, ikamet edilen adresin girilmesi ve öğrenci bilgilerinin verilmesiyle birlikte konuma yakın okulları listelemektedir.LGS tercih işlemi bireysel olarak https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmî ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır. Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 24 Temmuz tarihinde "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.Merkezî yerleştirme; merkezî sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yapılacak. Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak.Sınavla öğrenci alan okullarda merkezî sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek. Tercihlerde aynı okul türünden en fazla 3 okul seçilebilecek. Yerel yerleştirmede ise 5 okul tercih hakkı olacak."Yerel yerleştirme" işlemleri, okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il, ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak.Değerlendirmede, eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme gerçekleştirilecek.