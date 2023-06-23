Haber Tarihi: 23 Haziran 2023 13:19 - Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2023 13:19

LGS sınav sonuçları 2023: LGS sonuçlarına nereden bakılır | LGS sonuçları sorgulama sonuç.meb.gov.tr

LGS sınav sonuçları 2023: LGS sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır? LGS sonuçları sorgulama LGS sınav sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması MEB tarafından yapılacak. 4 Haziran'da tüm ülke genelinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonrası Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi'ne girmek isteyen adayların gözü MEB'den gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, LGS sınav sonuçları açıklandı mı? 2023 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS sınav sonuçları 2023: LGS sonuçlarına nereden bakılır | LGS sonuçları sorgulama sonuç.meb.gov.tr
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LGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş... Milli Eğitim Bakanlığı'nın LGS kılavuzunda tarihler belirtilirken tarih konusunda henüz bilgi sahibi olmayanlar "LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte ayrıntılar... 
LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI
Son Dakika Haberleri.. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), LGS kapsamında yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı.

LGS sonuçları açıklandı. 4 Haziran 2023 tarihinde LGS kapsamında gerçekleştirilen "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav" sonuçları meb.gov.tr adresinden erişime açıldı.

LGS LİSE YÜZDELİK DİLİMLERİ 2023: TIKLAYINIZ

LGS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA 2023

LGS, 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı bir sınavdır. LGS sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan www.meb.gov.tr adresinden duyurulmaktadır. LGS sonuçlarını öğrenmek için T.C. kimlik numaranızı ve doğum tarihinizi girmeniz yeterlidir. LGS sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten yaklaşık 3 hafta sonra açıklanmaktadır. LGS sonuçlarına göre tercih yapabileceğiniz liseler, MEB tarafından yayınlanan kılavuzda belirtilmektedir. Şimdilik sadece liselere geçiş sistemi sınavı açıklandı.

MEB.GOV.TR LGS SONUÇ SORGULAMA SAYFASI İÇİN BURAYA TIKLAYIN

LGS YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye'de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde %8 giren bir öğrenci 1.300.000 (LGS'ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104.000 olmuştur.

 

Kısacası Taban puanlar her yıl değişebilir ancak yüzdelik dilime göre tercih yapmak daha sağlıklıdır. Yalnız yüzdelik dilimlerde değişebilir. Okul kontenjanları, yeni açılan okullar, bazı okul türlerini değişmesi, okul kapanması gibi durumlar yüzdelik dilimlerde değişmeye neden olacaktır

2023 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2023 LGS sınavının sona ermesinin ardından, sınava katılım sağlayan adaylar LGS tercihleri için tarih araştırmalarına başladı.

Geçtiğimiz yıl 4 Temmuz tarihinde başlayan LGS tercihlerinin, bu yılda Temmuz ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

LGS tercih tarihleri hakkında MEB'den henüz bir duyuru yapılmadı. Geçen yıl tercihler 4 Temmuz'da alınmaya başlamıştı.


2023 LGS SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

LGS soru ve cevap anahtarı, sınavın tamamlanmasından kısa bir süre sonra www.meb.gov.tr adresinde yayımlandı.

Sınava katılım sağlayan öğrenciler, www.meb.gov.tr adresinden sözel ve sayısal kitapçıkları görüntüleyebiliyor.

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