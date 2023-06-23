LGS lise yüzdelik dilimleri 2023: LGS yüzdelik dilim nedir?

LGS iki oturum şeklinde 4 Haziran günü düzenlendi. Ardından Milli Eğitim Bakanlığı soru ve cevapları içeren cevap kağıtlarını da adaylarla paylaştı. Lise heyecanı içerisinde olan öğrenciler ise merakla 2023 lise taban puanlarını araştırıyor. Peki, liselerin taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları ne zaman açıklanacak?Son Dakika Haberleri.. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), LGS kapsamında yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı.LGS sonuçları açıklandı. 4 Haziran 2023 tarihinde LGS kapsamında gerçekleştirilen "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav" sonuçları meb.gov.tr adresinden erişime açıldı.LGS, 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı bir sınavdır. LGS sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan www.meb.gov.tr adresinden duyurulmaktadır. LGS sonuçlarını öğrenmek için T.C. kimlik numaranızı ve doğum tarihinizi girmeniz yeterlidir. LGS sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten yaklaşık 3 hafta sonra açıklanmaktadır. LGS sonuçlarına göre tercih yapabileceğiniz liseler, MEB tarafından yayınlanan kılavuzda belirtilmektedir. Şimdilik sadece liselere geçiş sistemi sınavı açıklandı.Bu seneki LGS taban puanları henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz sene lise taban ve tavan puanları hakkında açıklama yapıldı. Bu yıl ise sonuçlar açıklandıktan sonra tercih dönemi öncesinde yine MEB tarafından açıklama yapılması bekleniyor.Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye'de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde %8 giren bir öğrenci 1.300.000 (LGS'ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104.000 olmuştur.Kısacası Taban puanlar her yıl değişebilir ancak yüzdelik dilime göre tercih yapmak daha sağlıklıdır. Yalnız yüzdelik dilimlerde değişebilir. Okul kontenjanları, yeni açılan okullar, bazı okul türlerini değişmesi, okul kapanması gibi durumlar yüzdelik dilimlerde değişmeye neden olacaktır2023 LGS sınavının sona ermesinin ardından, sınava katılım sağlayan adaylar LGS tercihleri için tarih araştırmalarına başladı.Geçtiğimiz yıl 4 Temmuz tarihinde başlayan LGS tercihlerinin, bu yılda Temmuz ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.