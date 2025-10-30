KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025-2026 GSB KYK burs sonuçları sorgulama ekranı için geri sayım

2025-2026 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları sorgulama ekranı için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) çevrildi.

Hem eğitim hem de özel hayatlarına maddi destek sağlaması için KYK bursuna başvuran öğrenciler, yeni dönemde burs ücretlerinin ne kadar olacağını da merak ediyor.

Peki, 2025-2026 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

Her yıl Kasım ayının ilk haftasında açıklanan KYK burs sonuçlarının, bu yıl da benzer bir takvime göre duyurulması bekleniyor.

GSB'nin değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından, sonuçların Kasım ayının ilk yarısında e-Devlet üzerinden erişime açılması bekleniyor.

Başvuruların yoğunluğu nedeniyle değerlendirme süreci birkaç aşamada yapılıyor. Öğrencilerin gelir durumu, başarı düzeyi ve sosyal kriterleri incelenerek burs veya kredi almaya hak kazananlar belirleniyor.

Geçmiş yıllarda e-Devlet mobil uygulamasından yapılamayan taahhütname onayı artık mobil uygulamadan da yapılabiliyor.

Öğrenciler e-Devlet mobil uygulamasını kullanarak burs/kredi başvuru sonucunu görüntüleyebiliyor ve taahhütnamelerini onaylayabiliyor.

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrencilerin, yurt kayıt işlemini 7 Eylül saat 23.00'e kadar e-Devlet'te yer alan taahhütnameyi onaylayarak tamamlaması gerekiyor.

Kayıt işlemlerinde sorun yaşayan öğrenciler, 7/24 hizmet veren ALO GSB (444 0 472) üzerinden yardım talep edebiliyor.

Kredi ve Yurtlar Kurumu, Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle öğrencilere verilen burs miktarı her yıl yeniden belirleniyor. Mevcut olarak ön lisans ve lisans öğrencilerine aylık 3 bin lira ödeme yapılıyor.

Burs ödemeleri, üniversitelerin kapalı olduğu tarihlerde de yatırılırken bir eğitim yılında toplam 12 ay boyunca ödeniyor.

2026 yılında geçerli olacak burs ücretinin Aralık ayında açıklanması bekleniyor.

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır.

Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.