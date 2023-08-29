Haber Tarihi: 29 Ağustos 2023 17:07 - Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2023 17:07

Kuyumcular açık mı? 30 Ağustos 2023

Kuyumcular açık mı? Sorusunun yanıtı, yaklaşan Zafer Bayramı öncesinde vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Yine tüm Türkiye tarafından coşkuyla kutlanacak olan 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde, kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar resmi tatil olup olmadığı merak ediyor. Peki,kuyumcular açık mı?

Kuyumcular açık mı? 30 Ağustos 2023
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Her yıl coşkuyla kutlanan Zafer Bayramı'nın kutlanacağı 30 Ağustos'a sayılı günler kaldı. Peki, ülke genelinde çeşitli törenlerle kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi? 29 Ağustos yarım gün mü?
KUYUMCULAR AÇIK MI? 30 AĞUSTOS 2023

Kendi isteğine bağlı olarak kapalı olan kuyumcular olabilir ama mağazalar açık olduğu için kuyumcular da 30 Ağustos Salı günü açık olacak.


30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl çarşamba gününe denk geliyor.

Resmi tatil olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın mesai gününe denk gelmesi sebebiyle kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar 1 gün tatil yapacak.

29 AĞUSTOS YARIM GÜN MÜ?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle birçok kişi 29 Ağustos'un tatil olup olmadığını merak ediyor. Bu sene salı gününe denk gelen 29 Ağustos resmi tatil olmuyor.

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