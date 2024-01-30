Kuruluş Osman 145. Bölüm Neden Yayınlanmadı?

Dizinin yayınına ara verilmesinin nedeni, dizinin yapımcısı Bozdağ Film'in, dizinin çekimleri için Adana'da bulunan bir stüdyoda yangın çıkmasıdır. Yangında, dizinin setinde bulunan bazı malzemeler zarar görmüştür.



Yangın, 22 Ocak 2024 tarihinde, dizinin setinde bulunan bir jeneratörden kaynaklandığı tahmin ediliyor. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında, herhangi bir can kaybı yaşanmadı.



Bozdağ Film tarafından yapılan açıklamada, yangının dizinin çekimlerine olumsuz bir etkisinin olmayacağı belirtildi. Açıklamada, "Yangında, dizinin setinde bulunan bazı malzemeler zarar görmüştür. Ancak, dizinin çekimlerine ara verilmeyecek. Dizinin 145. bölümü, 31 Ocak 2024 tarihinde yayınlanacak" denildi.



Kuruluş Osman, Türkiye'nin en çok izlenen dizilerinden biri. Dizinin 145. bölümünün yayınlanmaması, dizinin izleyicileri tarafından merakla bekleniyor.



Dizinin 145. bölümünde, Osman Bey'in, Moğollar'a karşı verdiği mücadelenin devam etmesi bekleniyor. Dizinin yeni bölümünde, Osman Bey'in, Moğol komutanı Karacelasun'u yenerek, Moğollar'a karşı önemli bir zafer kazanması bekleniyor.

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