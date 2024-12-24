Haber Tarihi: 24 Aralık 2024 13:24 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2024 13:24

Kürek balığı kıyamet alameti mi?

Kıyamet Balığı olarak da adlandırılan kürek balığının deprem öncesinde Tayvan'da ortaya çıkmasının ardından kürek balığının deprem habercisi olup olmadığı araştırıldı. Peki, kürek balığı kıyamet alameti mi?

Kürek balığı kıyamet alameti mi?
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Son zamanlarda gündemde yer alan kürek balığı ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Dalgıçların Tayvan açıklarında denk geldiği kürek balığının deprem öncesinde kıyıya yakın yerlerde bulunmasının ardından Kürek balığı neyin habercisi? Kürek balığı kıyamet alameti mi? soruları araştırıldı. İşte detaylar...

KÜREK BALIĞI NEYİN HABERCİSİ?
Geçtiğimiz yakın süre içerisinde Kıyamet Balığı olarak da nitelendirilen kürek balığı Tayvan'da görülmüştü. Kürek balıkları 2011 senesinde Japonya'da olan büyük depremden önce Fukuşima'da yüzeye yakın alanlarda görülmesinin ardından depremin habercisi olarak adlandırılmıştı.

Eski bir Japon efsanesinde ise kıyıya vuran kürek balıklarının depremi işaret ettiği yer alıyor.

KÜREK BALIĞI NEREDE YAŞAR?
Kürek balıkları okyanusların sıcak alanlarında yaşamaktadır. Batı Pasifik'te 350 ile 1000 metre derinlikte yaşayan kürek balıkları su yüzeyine çok fazla çıkmamaktadır. Bu nedenle de kürek balıkları canlı olarak pek görünmezler. Çoğu zaman kıyıya vurduğunda görülür.
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