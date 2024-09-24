Haber Tarihi: 24 Eylül 2024 12:49 - Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2024 12:49

Kübra Aykut öldü mü? Fenomen Kübra Aykut neden öldü?

Sultanbeyli'de oturduğu lüks sitede intihar ettiği iddia edilen sosyal medya fenomeni Kübra Aykut'un hayatını kaybetmeden 5 saat önce sosyal medya üzerinden paylaştığı evini temizlediği görüntüler ortaya çıktı. Peki, fenomen Kübra Aykut neden öldü?

Kübra Aykut öldü mü? Fenomen Kübra Aykut neden öldü?
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Tiktok fenomeni Kübra Aykut, Sultanbeyli'de kendi evinin 5'inci katından atladı. Dilan Polat'ın avutatı Enes Çetinkaya'nın Kübra Aykut'un sevgilisi olduğu öğrenildi Durumu öğrenen Dilan Polat naaşın bulunduğu hastaneye geldi. Peki, Kübra Aykut kimdir, öldü mü? Kübra Aykut hakkında bilinenler haberimizde...

KÜBRA AYKUT ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Kendi kendine düğün yapmasıyla ünlenen Tiktok fenomeni Kübra Aykut, yaşadığı dairenin 5'inci katından atlayarak intihar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, Kübra Aykut'un hayatını kaybettiği belirlendi.

İntiharın ardından polis ekipleri çilingir yardımıyla eve girdi. Fenomen Kübra Aykut'un ölmeden önce bir intihar mektubu bıraktığını ve mektupta kullandığı cep telefonunun şifresinin yazılı olduğunu gören polis ekipleri, Kübra Aykut'un cep telefonuna giriş yaparak 5 saat öncesine ait sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülere ulaştı. Görüntülerde Aykut'un evini temizlediği anlar yer aldı.

KÜBRA AYKUT KİMDİR?

Tekirdağlı bir baba ve Samsunlu bir annenin çocuğu olan Kübra Aykut, 1998 doğumlu. Antalya'da yaşamını sürdüren Akyut, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda bir süredir kilo kaybı yaşadığını dile getirmişti. Dilan Polat'ın avukatı Enes Çetinkaya'nın Kübra Aykut'un sevgilisi olduğu öğrenildi. Aykut'un uzun bir süredir Çetinkaya ile birlikte olduğu ortaya çıktı.
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