Haber Tarihi: 12 Mart 2023 12:45 - Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2023 12:45

Kredi faizleri düşecek mi 2023? Son dakika faizler düşecek mi?

Kredi faizleri düşecek mi sorusu son dakika açıklamaları belli oldu. İhtiyaç kredisi faizleri için Merkez Bankası'ndan dikkat çeken bir hamle geldi. TCMB tarafından bankalara gönderilen yazıda tüketici kredisi faizleri için üst sınırın aylık yüzde 1,37 seviyesinde olması gerekdiği bildirildi. Bu seviyenin üzerinde oluşacak kredi faizlerinde bankaların menkul kıymet tutma yükümlülüğü olacağı ifade edildi. Peki, faizler düşecek mi? İşte detaylar...

Kredi faizleri düşecek mi 2023? Son dakika faizler düşecek mi?
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) ihtiyaç kredilerine yönelik örtülü faiz üst sınır adımı geldi. Buna göre, TCMB ihtiyaç kredilerinde de ticari kredilerdeki gibi faiz sınırı konulduğunu bankalara bir yazı ile bildirdi. Söz konusu sınırın aşılması halinde bankalar, menkul kıymet tutma yükümlülüğüne tabii olacak.

KREDİ FAİZLERİ DÜŞECEK Mİ?
Bloomberg HT'nin ulaştığı yazıya göre, tüketicilere kullandırılacak ihtiyaç kredilerinde "faiz/kâr payı oranı Merkez Bankası tarafından ilan edilen bileşik referans oranının 1.8 ile 2.0 katı arasında olanlara birinci kademede, 2.0 katından yüksek olanlara ikinci kademede" menkul kıymet tutma zorunluluğu getirildi.

Böylelikle, oto ve konut kredileri haricinde verilecek ihtiyaç kredilerinde MK kapsamına girmeyecek en yüksek aylık faiz 1.37 seviyesinde olacak. Bu seviyenin (yıllık basit yüzde 16.56) üzerinde oluşacak kredi faizlerinde bankaların menkul kıymet tutma yükümlülüğü olacak. Mevcut durumda bankalar ihtiyaç kredilerine aylık 1.55 ile yüzde 2.00 arasında faiz uyguluyor.

Bankalar referans faizin 1.8 ile 2.0 katı arasında faiz uygulaması halinde yüzde 20, 2.0 katının üzerinde faiz uygulanması halinde ise yüzde 90 menkul kıymet tutmak zorunda kalacak.

Merkez Bankası, daha önce de kredi faizlerinin kendi politika faizine yakın yerde oluşmasını sağlamak adına ticari kredilerde faiz sınırı koymuş, bunun üzerinde kullandırılacak krediler için menkul kıymet tutma yükümlülüğü getirilmişti.
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