Haber Tarihi: 01 Temmuz 2024 12:55 - Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2024 12:55

Köprülere ve otoyollara zam geldi mi? 2024

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Hazine'nin 2024'ün sonunda yap-işlet-devret (YİD) projelerine ödeyeceği tutarın 37 milyar TL'yi geçeceğini belirterek, "Temmuzda geçiş ücretleri zamlanacak. Yılın sonunda fatura artacak. Hazine bu projeler için bir önceki yıla göre 2 kat fazla ödenek ayırmak durumunda kalıyor" dedi.

Köprülere ve otoyollara zam geldi mi? 2024
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Hazine'nin yap-işlet-devret (YİD) projeleri olan Osmangazi, Çanakkale ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nde verilen garantiler nedeniyle sadece ilk 6 ay için işletmeci firmalara 18 milyar 593 milyon TL ödediğini belirtti.

Hazine'nin 2024'ün sonunda sadece bu projelere ödeyeceği tutarın 37 milyar TL'yi geçeceğini söyleyen Yavuzyılmaz, "Temmuzda geçiş ücretleri zamlanacak. Yılın sonunda fatura artacak. Hazine bu projeler için bir önceki yıla göre 2 kat fazla ödenek ayırmak durumunda kalıyor" dedi.

Yeni tarife ne kadar olacak?

Sözcü'de yer alan habere göre Yavuzyılmaz, "1 Temmuz itibarıyla bu projelerde yapılacak kur ayarı ile geçiş ücretleri Osmangazi Köprüsü'nde 1.808 TL, Çanakkale Köprüsü'nde 740 TL, Avrasya Tüneli'nde 213 TL ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 180 TL olacak. Geçiş yapan her araç için fark ödemesi Osmangazi'de 1.409 TL, Çanakkale'de 321 TL, Yavuz Sultan Selim'de 131 TL ve Avrasya Tüneli'nde 101 TL olacak" diye ekledi.
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