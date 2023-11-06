Kolpaçino 4. sezon ne zaman? Kolpaçino 4. sezon fragmanı

Kolpaçino filminin devam halkası olan komedi türündeki "Kolpaçino 4 4'lük", önceki hikayelerde kendisine kazık atan eski dostlarıyla hesaplaşmaya karar veren Özgür'ün hikayesini konu ediyor. Yönetmen koltuğunda Kamil Çetin'in oturduğu filmin senaryosunu Şafak Sezer kaleme alıyor.İlk filmi 2009 yılında çekilen "Kolpaçino" serisinin dördüncü halkası için start verildi. Şafak Sezer'in başrolü ilk üç filmin yıldız isimleri Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş ve Serkan Şengül'le paylaştığı "Kolpaçino 4"ün çekimlerine geçtiğimiz ay başlandı.Kolpaçino serisinin dördüncü halkası için start verildi. Şafak Sezer'in başrolü Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş ve Serkan Şengül'le paylaştığı Kolpaçino 4'ün çekimlerine geçtiğimiz gün başlandı. Film, kasım ayında vizyona girecek.Senaryosunu Şafak Sezer'in yazdığı, yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği, Poll Films etiketli "Kolpaçino 4", kasım ayında vizyona girecek. Yönetmen koltuğunda Kamil Çetin'in oturduğu Film, Özgür'ün önceki hikâyelerde kendisine kazık atan eski dostlarıyla hesaplaşmasını konu alıyor.Özgür karakteri, önceki hikayelerde kendisine kazık atan eski dostlarıyla hesaplaşmak için yola çıkıyor. Bu film, izleyicilere adaletin yerini bulması ve dostluk ilişkilerinin sınırlarını keşfetmesi için benzersiz bir fırsat sunuyor.Özgür'ün önceki hikayelerde yaşadığı zorluklar ve ihanetler, onu büyük bir öfke ve intikam duygusuyla dolduruyor. Ancak Kolpaçino 4, sadece bu duyguların üzerine odaklanmıyor; aynı zamanda dostluğun gücünü ve yeniden bağların kurulmasının önemini de vurguluyor.Filmdeki diğer karakterler de Özgür'ün karşısına çıkacak ve onunla yüzleşmek zorunda kalacaklar. Bu hesaplaşma anları, seyirciyi ekran başına kilitleyen gerilimi arttırırken aynı zamanda karakterlerin derinliklerini de ortaya koyuyor.Şafak Sezer, Kolpaçino serisinin değişmez isimlerinden biridir ve bu filmde de yine başrolde yer almaktadır. Diğer oyuncular ise şu şekilde: Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş, Serkan Şengül.