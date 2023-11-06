Haber Tarihi: 06 Kasım 2023 14:26 - Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2023 14:26

Kolpaçino 4. sezon ne zaman? Kolpaçino 4. sezon fragmanı

"Kolpaçino 4 ne zaman çıkacak ?" sorusu araştırma konusu oldu. Türkiye'nin mizahi sinema dünyasının sevilen yapımlarından biri olan "Kolpaçino" serisi, 4. filmine hazırlanıyor. İlk filmi 2009 yılında vizyona giren ve kısa sürede büyük bir izleyici kitlesi tarafından benimsenmişti. Peki, Kolpaçino 4. sezon ne zaman? İşte Kolpaçino 4. sezon fragmanı .

Kolpaçino 4. sezon ne zaman? Kolpaçino 4. sezon fragmanı
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Kolpaçino filminin devam halkası olan komedi türündeki "Kolpaçino 4 4'lük", önceki hikayelerde kendisine kazık atan eski dostlarıyla hesaplaşmaya karar veren Özgür'ün hikayesini konu ediyor. Yönetmen koltuğunda Kamil Çetin'in oturduğu filmin senaryosunu Şafak Sezer kaleme alıyor. 

KOLPAÇİNO 4 SEZON NE ZAMAN?
 İlk filmi 2009 yılında çekilen "Kolpaçino" serisinin dördüncü halkası için start verildi. Şafak Sezer'in başrolü ilk üç filmin yıldız isimleri Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş ve Serkan Şengül'le paylaştığı "Kolpaçino 4"ün çekimlerine geçtiğimiz ay başlandı.
Kolpaçino serisinin dördüncü halkası için start verildi. Şafak Sezer'in başrolü Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş ve Serkan Şengül'le paylaştığı Kolpaçino 4'ün çekimlerine geçtiğimiz gün başlandı. Film, kasım ayında vizyona girecek.

KOLPAÇİNO 4 FRAGMAN İZLE!

ÖZGÜR'ÜN HESAPLAŞMASI

Senaryosunu Şafak Sezer'in yazdığı, yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği, Poll Films etiketli "Kolpaçino 4", kasım ayında vizyona girecek. Yönetmen koltuğunda Kamil Çetin'in oturduğu Film, Özgür'ün önceki hikâyelerde kendisine kazık atan eski dostlarıyla hesaplaşmasını konu alıyor.

KOLPAÇİNO 4 KONUSU NEDİR?

Özgür karakteri, önceki hikayelerde kendisine kazık atan eski dostlarıyla hesaplaşmak için yola çıkıyor. Bu film, izleyicilere adaletin yerini bulması ve dostluk ilişkilerinin sınırlarını keşfetmesi için benzersiz bir fırsat sunuyor.

Özgür'ün önceki hikayelerde yaşadığı zorluklar ve ihanetler, onu büyük bir öfke ve intikam duygusuyla dolduruyor. Ancak Kolpaçino 4, sadece bu duyguların üzerine odaklanmıyor; aynı zamanda dostluğun gücünü ve yeniden bağların kurulmasının önemini de vurguluyor.


Filmdeki diğer karakterler de Özgür'ün karşısına çıkacak ve onunla yüzleşmek zorunda kalacaklar. Bu hesaplaşma anları, seyirciyi ekran başına kilitleyen gerilimi arttırırken aynı zamanda karakterlerin derinliklerini de ortaya koyuyor.

KOLPAÇİNO 4 OYUNCULARI

Şafak Sezer, Kolpaçino serisinin değişmez isimlerinden biridir ve bu filmde de yine başrolde yer almaktadır. Diğer oyuncular ise şu şekilde: Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş, Serkan Şengül.

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