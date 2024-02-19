Haber Tarihi: 19 Şubat 2024 12:13 - Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2024 12:13

Köhn Avrupa Ligi'nde oynayabilecek mi?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın Sparta Prag karşısında oynadığı maçtaki sol bek tercihi dikkat çekti. Peki, Köhn Avrupa Ligi'nde oynayabilecek mi?

Köhn Avrupa Ligi'nde oynayabilecek mi?
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Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda evinde Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı konuk ediyor. Karşılaşmada teknik direktör Okan Buruk'un sol bek tercihi dikkat çekti.

Sol beke Berkan Kutlu hamlesi

Galatasaray'da ilk 11'in sol bek pozisyonunda devre arasında kiralık olduğu İtalyan ekibi Genoa'dan dönen orta saha oyuncusu Berkan Kutlu yer aldı.

Okan Buruk daha önce de denemişti

Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Okan Buruk, Berkan Kutlu'yu geçtiğimiz hafta Süper Lig'de oynanan RAMS Başakşehir maçında da sol bekte denemişti.

Avrupa'da sola üçüncü bek

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile mücadele eden Galatasaray grup aşamasında sol bekte 5 maçta Angelino'ya görev verirken, 1 maçta da Kazımcan Karataş oynadı.

Galatasaray'da Derrick Kohn neden Sparta Prag karşısında oynamıyor?

Galatasaray'ın devre arasında Bundesliga 2 ekibi Hannover 96'dan transfer ettiği sol bek Derrick Köhn statü gereği UEFA Avrupa Ligi'nde forma giyemiyor. Avrupa Ligi listesinde ligin ikinci yarısında kadroda yapılabilen 3 değişiklik hakkını temsilcimiz; Serge Aurier, Carlos Vinicus ve Berkan Kutlu'dan yana kullandı.


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