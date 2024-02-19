Köhn Avrupa Ligi'nde oynayabilecek mi?

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda evinde Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı konuk ediyor. Karşılaşmada teknik direktör Okan Buruk'un sol bek tercihi dikkat çekti.



Sol beke Berkan Kutlu hamlesi



Galatasaray'da ilk 11'in sol bek pozisyonunda devre arasında kiralık olduğu İtalyan ekibi Genoa'dan dönen orta saha oyuncusu Berkan Kutlu yer aldı.



Okan Buruk daha önce de denemişti



Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Okan Buruk, Berkan Kutlu'yu geçtiğimiz hafta Süper Lig'de oynanan RAMS Başakşehir maçında da sol bekte denemişti.



Avrupa'da sola üçüncü bek



Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile mücadele eden Galatasaray grup aşamasında sol bekte 5 maçta Angelino'ya görev verirken, 1 maçta da Kazımcan Karataş oynadı.



Galatasaray'da Derrick Kohn neden Sparta Prag karşısında oynamıyor?



Galatasaray'ın devre arasında Bundesliga 2 ekibi Hannover 96'dan transfer ettiği sol bek Derrick Köhn statü gereği UEFA Avrupa Ligi'nde forma giyemiyor. Avrupa Ligi listesinde ligin ikinci yarısında kadroda yapılabilen 3 değişiklik hakkını temsilcimiz; Serge Aurier, Carlos Vinicus ve Berkan Kutlu'dan yana kullandı.







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