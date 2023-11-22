Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? 2023-2024

Ülkede tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehir içi ve şehir dışı taşımacılıkta kullanılan, tüm ticari otomobil kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet türü araçlar için kış lastiği takma tarihi öne çekildi.Kış lastiği takma zorunluluğu her yıl 1 Aralık'ta başlıyor ve 1 Nisan 2023'ye kadar devam ediyor ancak 2023 yılında bu tarih öne çekildi, 25 Kasım günü başlayacak.Kurala uymayan araçların sürücülerine 2.568 TL ceza kesilecek. Söz konusu ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak yeniden değerlendirme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2023 itibarıyla güncellenecek.Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan araçların kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunurken, uzmanlar belirtilen tarihler arasında araç sahiplerinin lastik dişleri 1,6 mm altında olan lastiklerini değiştirmesi ve lastik yanaklarında kış lastiği logolu kış tipi lastiklerin kullanılması gerektiğini belirtiyorlar.stanbul'da 26 Kasım'da beklenen kar yağışı öncesinde Vali Davut Gül başkanlığında 'Kış Tedbirleri Toplantısı' yapıldı. Toplantıda, her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında olan ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu bu yıl için İstanbul'da 25 Kasım 2023 tarihine çekilmesi kararı alındı.