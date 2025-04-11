Kırgın Çiçekler'de Songül Neden Öldü?

Dizinin final bölümünde Songül ve arkadaşları, polislerden kaçarken bir trafik kazası geçirdi. Kontrolü kaybeden Songül'ün kullandığı araç kaza yaptı. Kazada diğer kızlar yaralanırken, Songül ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Songül kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Bu acı haber, dizinin hayranlarını derinden üzdü. Songül'ün ölümüyle birlikte "Kırgın Çiçekler" dizisinin hikayesi de sona ermiş oldu.

Songül karakteri, dizinin başından beri atarlı, sert ama özünde duygusal ve fedakar bir genç kız olarak izleyicinin gönlünde taht kurmuştu. Güney ile olan aşkı ve arkadaşlarına olan bağlılığı ile bilinen Songül'ün ölümü, dizinin finaline damga vuran olaylardan biri oldu.