Haber Tarihi: 08 Ocak 2024 12:19 - Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2024 12:19

Kiremit Fiyatları 2024! Güncel 2. El Kiremit Fiyatları

Kiremit fiyatları 2024 ne kadar, 2. el tane kiremit fiyatları ne kadar? Renkli, siyah, Marsilya kiremit fiyatları ve özellikleri nelerdir? Kiremit çeşitleri ve fiyat listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kiremit Fiyatları 2024! Güncel 2. El Kiremit Fiyatları
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Güncel kiremit fiyatları, bu yapı malzemesinin kalitesine, boyutlarına ve türlerine göre farklılık gösterir. Kiremit fiyatları 2024 ne kadar, 2. el tane kiremit fiyatları ne kadar? Renkli, siyah, Marsilya kiremit fiyatları ve özellikleri nelerdir? Ülkemizde Eskişehir, Çorum ve çeşitli Akdeniz kentlerinde üretilen kiremit çeşitleri arasında ithal ürünler de bulunmaktadır. Konut, iş yeri ve atölyelerin çatılarında kullanılan kiremitlerin birbirine geçme oyuntuları vardır. Suyun tahliye edilmesinde ve montajında kolaylık sağlayan bu şekiller her kiremit türünde farklılık gösterebilir. Kaliteli malzemeden üretilen kiremit fiyatları, piyasadaki muadillerine göre daha yüksek fiyattan satılabilir. Kiremit satın almadan önce merak ettiğiniz tüm güncel fiyat bilgisini bu yazımızda bulabilirsiniz. 

Kiremit Fiyatları 2024

Kiremit Türü Ölçüsü 1 paletteki adet Kiremit Adet fiyatı
Granada Kiremit 270 mm x 450 mm 280 24,50 ₺
Valensiya Kiremit 240 mm x 405 mm 240 24,25 ₺
Akdeniz Kiremit 230 mm x 410 mm 300 22.50 ₺
Alaturka Osmanlı Kiremit 130 mm x 165 mm x 420 mm 220 22,50 ₺
Marsilya Kiremit 230 mm x 410mm 280 22,50 ₺
Cam Kiremit 230 mm x 410 mm 15 550 ₺
Renkli Kiremit 240 mm x 410 mm 300 30,50 ₺
Mahya Kiremit 185 mm x 420 mm 3 32,80 ₺
Metal Kiremit 87,5 cm boy 200 cm 280 ₺
Kiremit çeşitleri nelerdir?

Kiremit çeşitleri üretim hammaddelerine ve şekillerine göre farklı olabilirler. Hammadde açısından kilden, betondan, camdan ve metalden üretilen kiremit çeşitleri vardır. Ayrıca, kiremit fiyatları malzemeye göre değişebilir.

Kil kiremitler: Kil kiremitler en yaygın kiremit çeşididirler. Fırında pişirilen doğal kilden üretilirler. Hava koşullarına karşı dirençlidirler. Aynı zamanda farklı stillerde (Marsilya, Akdeniz vb.) olabilirler.

Metal kiremitler: Metal kiremitler bakır, çelik veya alüminyum kullanılarak üretilirler. Genel olarak eski tip çatıların istenilmediği daha modern stillerdeki binalarda kullanılırlar.

Beton kiremitler: Beton kiremitler çimento, agrega ve kum kullanılarak üretilirler. Diğer kiremit çeşitlerine göre ekonomiktirler. Dayanıklılıkları ise malzeme kalitesine göre değişkendir.

Cam kiremitler: Cam kiremitler doğal ışığın içeri girmesini sağlayan tarzda olurlar. Güneş enerjisinden yararlanılan çatılarda tercih edilirler. Ayrıca bakımları diğer kiremitlere göre daha kolaydır.

Tüm bunlara ek olarak kiremitlerin genelde stillerine göre adlandırıldıkları unutulmamalıdır. Çatıya farklı bir görünüm kazandıracak Marsilya, Akdeniz, Osmanlı, Granada ve Valencia gibi birbirinden farklı stiller mevcuttur.

Çatı Kiremitleri Fiyatları 2023 yılında ne kadar?
KİREMİT Çeşidi Ölçüsü Adet Fiyatı Palet Fiyatı
Silikonlu kiremit fiyatları 33 x 42 8,5 TL ?
Plastik panel kiremit fiyatları 104 x 263 x 12 380TL  
Metal kiremit fiyatları 87,5 x 20 450 TL  
Renkli kiremit fiyatları 24 x 41 23,50 TL 14,50 ₺
Akdeniz 3 yol mahya kiremit fiyatları 19 x 18 x 20 130 TL  
Mahya kiremit fiyatları 23 x 43 25,80 TL  
Cam kiremit fiyatları 23 x 41 500 TL  
Alaturka Osmanlı kiremit fiyatları 16 x 19 x 41 15,50 TL 10 ₺
Valensiya kiremit fiyatları 24 x 40,5 17,25 TL 11,50 ₺
Granada kiremit fiyatları 24 x 40,5 17,50 TL 11,80 ₺
Marsilya kiremit fiyatları 24 x 41 15,50 TL 11,50 ₺
Akdeniz kiremit fiyatları 24 x 41 15,50 TL 12,50 ₺

Yapılarda oldukça fazla tercih edilen kiremit çeşitleri hem estetik görüntü sağlamakta hem de izolasyon konusunda büyük başarı getirmektedir. En çok tercih edilen kiremit modelleri ve fiyat bilgileri alttaki gibidir.  

Kiremit Modeli Adet Fiyatı
Metal kiremit adet fiyatı 550 ₺
Kılıçoğlu kiremit adet fiyatı 36 ₺
Plastik kiremit adet fiyatı 150 ₺
Kermit kiremit adet fiyatı 140 ₺
Beton kiremit adet fiyatı 32 ₺
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