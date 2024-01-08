Kiremit Fiyatları 2024! Güncel 2. El Kiremit Fiyatları

Güncel kiremit fiyatları, bu yapı malzemesinin kalitesine, boyutlarına ve türlerine göre farklılık gösterir. Kiremit fiyatları 2024 ne kadar, 2. el tane kiremit fiyatları ne kadar? Renkli, siyah, Marsilya kiremit fiyatları ve özellikleri nelerdir? Ülkemizde Eskişehir, Çorum ve çeşitli Akdeniz kentlerinde üretilen kiremit çeşitleri arasında ithal ürünler de bulunmaktadır. Konut, iş yeri ve atölyelerin çatılarında kullanılan kiremitlerin birbirine geçme oyuntuları vardır. Suyun tahliye edilmesinde ve montajında kolaylık sağlayan bu şekiller her kiremit türünde farklılık gösterebilir. Kaliteli malzemeden üretilen kiremit fiyatları, piyasadaki muadillerine göre daha yüksek fiyattan satılabilir. Kiremit satın almadan önce merak ettiğiniz tüm güncel fiyat bilgisini bu yazımızda bulabilirsiniz. Kiremit Fiyatları 2024
Kiremit çeşitleri nelerdir?
|Kiremit Türü
|Ölçüsü
|1 paletteki adet
|Kiremit Adet fiyatı
|Granada Kiremit
|270 mm x 450 mm
|280
|24,50 ₺
|Valensiya Kiremit
|240 mm x 405 mm
|240
|24,25 ₺
|Akdeniz Kiremit
|230 mm x 410 mm
|300
|22.50 ₺
|Alaturka Osmanlı Kiremit
|130 mm x 165 mm x 420 mm
|220
|22,50 ₺
|Marsilya Kiremit
|230 mm x 410mm
|280
|22,50 ₺
|Cam Kiremit
|230 mm x 410 mm
|15
|550 ₺
|Renkli Kiremit
|240 mm x 410 mm
|300
|30,50 ₺
|Mahya Kiremit
|185 mm x 420 mm
|3
|32,80 ₺
|Metal Kiremit
|87,5 cm boy 200 cm
|—
|280 ₺
Kiremit çeşitleri üretim hammaddelerine ve şekillerine göre farklı olabilirler. Hammadde açısından kilden, betondan, camdan ve metalden üretilen kiremit çeşitleri vardır. Ayrıca, kiremit fiyatları malzemeye göre değişebilir.Kil kiremitler: Kil kiremitler en yaygın kiremit çeşididirler. Fırında pişirilen doğal kilden üretilirler. Hava koşullarına karşı dirençlidirler. Aynı zamanda farklı stillerde (Marsilya, Akdeniz vb.) olabilirler.
Metal kiremitler: Metal kiremitler bakır, çelik veya alüminyum kullanılarak üretilirler. Genel olarak eski tip çatıların istenilmediği daha modern stillerdeki binalarda kullanılırlar.
Beton kiremitler: Beton kiremitler çimento, agrega ve kum kullanılarak üretilirler. Diğer kiremit çeşitlerine göre ekonomiktirler. Dayanıklılıkları ise malzeme kalitesine göre değişkendir.
Cam kiremitler: Cam kiremitler doğal ışığın içeri girmesini sağlayan tarzda olurlar. Güneş enerjisinden yararlanılan çatılarda tercih edilirler. Ayrıca bakımları diğer kiremitlere göre daha kolaydır.
Tüm bunlara ek olarak kiremitlerin genelde stillerine göre adlandırıldıkları unutulmamalıdır. Çatıya farklı bir görünüm kazandıracak Marsilya, Akdeniz, Osmanlı, Granada ve Valencia gibi birbirinden farklı stiller mevcuttur.
Çatı Kiremitleri Fiyatları 2023 yılında ne kadar?
|KİREMİT Çeşidi
|Ölçüsü
|Adet Fiyatı
|Palet Fiyatı
|Silikonlu kiremit fiyatları
|33 x 42
|8,5 TL
|?
|Plastik panel kiremit fiyatları
|104 x 263 x 12
|380TL
|
|Metal kiremit fiyatları
|87,5 x 20
|450 TL
|
|Renkli kiremit fiyatları
|24 x 41
|23,50 TL
|14,50 ₺
|Akdeniz 3 yol mahya kiremit fiyatları
|19 x 18 x 20
|130 TL
|
|Mahya kiremit fiyatları
|23 x 43
|25,80 TL
|
|Cam kiremit fiyatları
|23 x 41
|500 TL
|
|Alaturka Osmanlı kiremit fiyatları
|16 x 19 x 41
|15,50 TL
|10 ₺
|Valensiya kiremit fiyatları
|24 x 40,5
|17,25 TL
|11,50 ₺
|Granada kiremit fiyatları
|24 x 40,5
|17,50 TL
|11,80 ₺
|Marsilya kiremit fiyatları
|24 x 41
|15,50 TL
|11,50 ₺
|Akdeniz kiremit fiyatları
|24 x 41
|15,50 TL
|12,50 ₺
Yapılarda oldukça fazla tercih edilen kiremit çeşitleri hem estetik görüntü sağlamakta hem de izolasyon konusunda büyük başarı getirmektedir. En çok tercih edilen kiremit modelleri ve fiyat bilgileri alttaki gibidir.
|Kiremit Modeli
|Adet Fiyatı
|Metal kiremit adet fiyatı
|550 ₺
|Kılıçoğlu kiremit adet fiyatı
|36 ₺
|Plastik kiremit adet fiyatı
|150 ₺
|Kermit kiremit adet fiyatı
|140 ₺
|Beton kiremit adet fiyatı
|32 ₺
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