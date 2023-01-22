Haber Tarihi: 22 Ocak 2023 16:39 -
Güncelleme Tarihi:
22 Ocak 2023 16:39
Kayserispor Beşiktaş izle canlı yayın HD full
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor ile Beşiktaş karşılaşıyor. Kayserispor Beşiktaş maçını beIN Sports 1 aboneleri canlı olarak izleyebiliyor. İşte Kayserispor Beşiktaş maçından son dakika detayları
Siyah-beyazlılarda tedavisi süren Rachid Ghezzal ile sakatlığı bulunan Josef de Souza, karşılaşmada forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta sakatlığı devam eden oyunculardan Cenk Tosun'un durumu maç saatinde belli olacak, Gedson Fernandes'in ise teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde sahada olması bekleniyor.
Öte yandan lisansı yetiştirilen ve takımla birlikte Kayseri'ye giden Vincent Aboubakar da Şenol Güneş'in forma vermesi halinde sahaya çıkabilecek.
Beşiktaş'ta Kayserispor maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.
Cenk Tosun, Nathan Redmond, Arthur Masuaku, Romain Saiss ve Gedson Fernandes kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 21. haftada Corendon Alanyaspor ile yapılacak müsabakada takımdaki yerlerini alamayacak.