Haber Tarihi: 29 Kasım 2023 10:28 - Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2023 10:28

Kars okullar tatil mi? 29 Kasım yarın Kars okullar tatil mi?

Kars'ta okullar tatil mi, 29 Kasım 2023 günü yarın Kars'de okulların tatil olacağına ilişkin gözler Kars Valiliği'nde. Yarın okullara tatil kararı gelip gelmeyeceği araştırılan konular arasında yer alıyor. Olumsuz hava koşulları tüm yurtta etkisini gösterdi. Bazı yerlerde okullar tatil edilmişti. Gözler yarına çevrildi. Peki, yarın Kars'de okullar tatil mi? 29 Kasım günü Kars'ta okullar tatil mi?

Kars okullar tatil mi? 29 Kasım yarın Kars okullar tatil mi?
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Kars'da okullar tatil mi? 29 Kasım günü Kars'ta okullar tatil mi? Okulların tatil durumu gündemde yakından takip ediliyor. Meteoroloji, 26 il ilgili uyarı yaptı. Hafta sonu, fırtına, kar yağışı ve şiddetli yağış kendini gösterdi. Olumsuz hava koşulları dolayasıyla bugün bazı illerde okullar tatil edildi. Salı günü okulların tatil olup olmayacağı hakkında detaylar araştırılıyor. Peki 29 Kars'ta okullar tatil mi, bugün okullarda tatil olacak mı, kar tatili var mı?
KARS'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Olumsuz hava koşulları sonrasında Kars'ta yarın okullar tatil olacağına dair henüz Kars Valiliği'nden bir açıklama yapılmadı. 

29 KASIM ÇARŞAMBA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak, Ege ve Marmara çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ve Trakya çevreleri ile İstanbul, Kocaeli ve Aydın'da kuvvetli, İzmir, Manisa ve Aydın'ın batı ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA SAĞANAK UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra Tekirdağ ile İstanbul Avrupa Yakası'ndan başlayarak 29.11.2023 Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul il geneli, öğle saatlerinden sonra Kocaeli çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Bursa, Yalova, Bilecik ve Sakarya'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

LODOS DURACAK MI?

Çarşamba günü rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ve Kıyı Ege ile zamanla Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

 


 
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