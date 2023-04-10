Karagümrük - Fenerbahçe maç özeti izle! Maç sonucu 1-2

|86'
|Karşılaşmada son bölüme girilirken Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü devam ediyor.
|85'
|Fatih Karagümrük'te Shukurov ve Ricci çıktı. Ljajic ve Bertolacci oyuna dahil oldu.
|84'
|Gelişen Karagümrük atağında Levent'in soldan ortasında top diğer kanada açıldı. Bu topu çıkmadan yakalayan Colley, geriden gelen Salih'i gördü. Salih'in ortasında top doğrudan dışarıya gitti.
|83'
|Gelişen Fenerbahçe atağında Arda Güler, 2 rakibinden sıyrıldıktan sonra topu ayağından fazla açtı. Araya giren Dresevic topun dışarı çıkmasını sağladı.
|82'
|Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, bu dakikalarda sinirli bir şekilde takımına uyarılarda bulunuyor.
|81'
|Fenerbahçe'de Arda Güler, serbest vuruşta yaklaşık 30 metreden şansını denedi. Bu top dışarıya gitti.
|81'
|Fenerbahçe'de Arda ve Zajc serbest vuruşta topun başına geçti.
|81'
|Fenerbahçe'de Valencia, Shukurov'un müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçe tehlikeli olabilecek bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
|80'
|Attila Szalai'nin golünde asisti yapan Arda Güler, bu sezon ligde ilk kez asist yaptı.
|80'
|Fenerbahçe, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı karşılaşmada Fatih Karagümrük karşısında 2-1 öne geçti.
|79'
|Fatih Karagümrüklü oyuncular golün ardından hakeme itirazda bulundu.
|78'
|Arda'nın sağ kanattan ortasında Attila Szalai topu ağlara gönderdi.
|78'
|Fenerbahçe, Attila Szalai'nin attığı golle 2-1 öne geçti.
|76'
|Fatih Karagümrük'te sakatlık geçiren Ozdoev, yerini Lawrence'ye bıraktı.
|76'
|Fatih Karagümrük tehlikeli geldi. Ceza sahasında topla buluşan Colley'in vuruşu yan ağlarda kaldı. Ancak Colley için ofsayt bayrağı da havada.
|75'
|İsmail Yüksek, Colley'den topu aldı ve takımını atağa çıkardı. Hakem Abdülkadir Bitigen, İsmail'in bu pozisyonda topu elle aldığını işaret etti. İsmail, bu karara tepki gösterdi.
|74'
|Karşılaşmanın son 15 dakikalık dilimine girilirken 1-1'lik eşitlik devam ediyor.
|73'
|Rayyan Baniya, kalecisi Batuhan'a havadan tehlikeli bir geri pas attı. Valencia araya girmek istedi. Batuhan bu topu aldı ancak daha sonra kısa süreli bir sakatlık yaşadı.
|72'
|Fatih Karagümrük tehlikesi. Ceza sahasında topla buluşan Colley, Altay'dan sıyrıldı ancak açıyı kaybetti. Colley geriden gelen Shukurov'u düşündü. Onun vuruşu Osayi'den döndü.
|72'
|Fatih Karagümrük'te Borini yerini Saba Lobzhanidze'ye bıraktı.
|71'
|Arda Güler! Sağ kanatta topu alan Arda Güler, iki rakibinden sıyrıldı ve ceza sahasından şutunu çekti. Arda'nın şutunu kaleci Batuhan sektirdi. Ardından Pedro'ya çarpan top dışarıya gitti.
|70'
|Salih, kısa süren sakatlığı sonrası oyuna devam ediyor.
|70'
|Fatih Karagümrük'ten Salih Dursun orta alanda sakatlık geçiriyor.
|69'
|Gelişen Karagümrük atağında Borini sol kanatta topla buluştuktan sonra içeriye kat etmek istedi ancak Samet topla rakibi arasına girdi ve top dışarıya gitti.
|69'
|Fenerbahçe tehlikeli geldi. Ferdi sağ kanatta rakibinden sıyrıldıktan sonra ortasını yaptı. Onun ortasını savunma karşıladı.
|68'
|Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 67. dakikaya kadar 5 değişiklik hakkını kullandı.
|67'
|Fenerbahçe'de Alioski çıktı. Osayi oyuna dahil oldu.
|66'
|Fenerbahçe'de Osayi Samuel değişiklik için kenara geldi.
|65'
|Fatih Karagümrük tehlikeli geldi. Ricci'nin soldan ortasında Alioski Diagne'den önce topu uzaklaştırdı. Ardından topu alan Borini bir kez daha ortaladı. Borini'nin ortasında top Samet'ten dışarıya gitti. Ancak hakem, Diagne'nin Samet'e faul yaptığını işaret etti.
|64'
|VAR incelemesinin ardından hakem Abdulkadir Bitigen, penaltı yok dedi. Oyun devam ediyor.
|64'
|Valencia'nın pozisyonu VAR'da inceleniyor.
|63'
|Fenerbahçe penaltı bekledi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Enner Valencia, Dresevic'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakeme baktı. Oyun sürdü.
|63'
|Fenerbahçe atağı sağ kanattan gelişti. Arda'nın pasıyla topu alan Ferdi'nin ortasında savunma topu karşıladı.
|62'
|Fenerbahçe'de fileleri havalandıran Miha Zajc, bu sezon ligdeki 2. golünü attı. Zajc, daha önce Adana Demirspor karşılaşmasında GOL sevinci yaşamıştı.
|61'
|Karşılaşmada şu ana kadar Fenerbahçe'den Ferdi ve Fatih Karagümrük'ten Ricci sarı kart gören isimler...
|60'
|Sol kanattan ceza sahasına giren Valencia, savunmadan sıyrılıp şutunu çekmek isterken, son anda Ricci araya girdi.
|59'
|Karagümrüklü futbolcular kendi aralarında pas yaptıktan sonra top Batuhan'a geldi. Kaleci Batuhan'ın uzun gönderdiği top Samet'te kaldı. Ardından Fenerbahçe atağında Alioski soldan bindirme yapmak isterken Baniya araya girdi.
|59'
|Karagümrüklü futbolcular kendi aralarında pas yaptıktan sonra top Batuhan'a geldi. Kaleci Batuhan'ın uzun gönderdiği top Samet'te kaldı. Ardından Fenerbahçe atağında Alioski soldan bindirme yapmak isterken Baniya araya girdi.
|58'
|Miha Zajc, sağ kanatta hareketlenen Ferdi'yi düşündü. Ferdi, bu topu oyun alanında kontrol edemedi.
|57'
|Fenerbahçe'de Arda ve Rossi girdi. İrfan ve Emre Mor kenara geldi.
|56'
|Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Borini, ceza sahasına girdikten sonra Altay'la karşı karşıya kaldı. İtalyan futbolcunun vuruşu farklı şekilde üstten dışarıya gitti.
|55'
|Fenerbahçe'de Arda Güler ve Rossi oyuna girmek için hazırlık yapıyor.
|54'
|Karşılaşmanın ikinci yarısında tempo ilk yarıya göre bir hayli yüksek.
|53'
|Emre Mor, sol kanattan topla birlikte hareketlenmek isterken yerde kaldı ve faul bekledi. Oyun devam etti. Ardından Aliosk'nin soldan ortasında Joao Pedro'dan önce savunma araya girdi.
|53'
|Gelişen Karagümrük atağında Colley'in sağdan ortasında Mbaye Diagne'den önce son anda Samet araya girdi.
|52'
|Fatih Karagümrük oyuna bir kez daha başladı.
|51'
|Enner Valencia'nın soldan ortasında savunma topu karşıladı. Ceza sahası dışına açılan topta Miha Zajc, çok şık bir şut çıkararak skora denge getirdi.
|51'
|Fenerbahçe Miha Zajc ile eşitlik golünü buldu.
|50'
|Orta alanda Enner Valencia'ya faul yapan Ricci, sarı kart gördü.
|50'
|Fatih Karagümrük ikinci gole çok yaklaştı. Colley, Borini'nin pasıyla topla buluştuktan sonra Alioski'yi geçti ve kaleci Altay'la karşı karşıya kaldı. Colley'in vuruşunda Altay başarılı oldu.
|49'
|İrfan Can, sol kanattaki Emre'yi düşündü. Emre, Salih'in müdahalesiyle yerde kaldı ve faul bekledi. Oyun sürdü. Emre, pozisyon sonrası hakeme sert bir şekilde itirazda bulundu.
|48'
|Borini, savunmanın arkasına sarkan Diagne'yi düşündü. Altay kalesini terk ederek tehlikeyi önledi.
|47'
|Szalai, sol kanatta hareketlenen Alioski'yi düşündü. Makedon futbolcu için ofsayt bayrağı kalktı.
|46'
|(331) Fenerbahçe bu sezon en fazla pas yaptığı ilk yarıyı oynadı. Sarı-lacivertliler aynı zamanda en az şut çektiği (3) ilk yarıyı oynadı.
|46'
|Fenerbahçe'de Willian Arao ve Serdar Dursun çıktı. Joao Pedro ve Miha Zajc oyuna dahil oldu.
|46'
|Karşılaşmada ikinci yarı başladı.
|45'
|Fenerbahçe'de Joao Pedro ve Miha Zajc oyuna girmek için hazırlık yapıyor.
|45'
|Karşılaşmada ilk yarı sona erdi. Fatih Karagümrük soyunma odasına 1-0 önde gidiyor.
|45'
|Fenerbahçe'den önde baskı. Fatih Karagümrüklü futbolcular, savunmada kendi aralarında pas yaparken, Batuhan'a gelen top sonrası İsmail baskı yaptı. Batuhan'ın uzaklaştırmak istediği top İsmail'den dışarıya gitti.
|45'
|Willian Arao, sağ kanattaki Ferdi'yi düşündü. Ancak top doğrudan dışarıya gitti.
|45'
|Colley tehlikeli oldu. Sağ kanattan ceza sahasına giren Colley'in sert şutunda Altay topu iki hamlede kontrol etti. Daha sonra Colley için ofsayt bayrağı da kalktı.
|45'
|Oyun devam ediyor.
|45'
|Sağlık görevlileri İsmail ve Diagne için oyun alanında.
|45'
|İsmail orta alanda top kaybı yaptı. Ardından topu geri kazanmak isteyen İsmail, Diagne ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Pozisyonda Diagne de yerde.
|45'
|İlk yarının sonuna 5 dakika eklendi.
|45'
|Fenerbahçe tehlikeli geldi. Szalai'nin pasıyla topu alan İrfan'ın ortasında top ceza sahasındaki Serdar'a gelmedi.
|44'
|Gelişen Fatih Karagümrük atağında Borini ceza sahası dışından şansını denedi. İtalyan futbolcunun vuruşu farklı şekilde dışarıya gitti.
|43'
|Karşılaşmanın ilk yarısı için artık son dakikalar...
|42'
|Fenerbahçe'de Levent'e faul yapan Ferdi Kadıoğlu sarı kart gördü. Milli futbolcu cezalı duruma düştü. Ferdi, Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.
|41'
|Ardından Fatih Karagümrük'te Baniya sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanı içerisinde.
|40'
|Fatih Karagümrüklü futbolcular kendi aralarında pas yaparken, Batuhan hata yaptı, Arao'nun pasıyla ceza sahasına girmek isteyen Valencia'ya savunma engel oldu.
|39'
|Szalai, sağ kanattaki Ferdi'yi topla buluşturmak istedi. Topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve bu top dışarıya gitti.
|39'
|Ozdoev'in kullandığı serbest vuruşta Altay kalesini terk ederek bu topu aldı.
|38'
|Fatih Karagümrük'te sol kanatta topu alan Borini, İsmail'in müdahalesiyle yerde kaldı. Karagümrük, tehlikeli olabilecek bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
|37'
|Emre Mor, sol kanattaki Alioski'yi düşündü ancak top dışarıya gitti. Fatih Karagümrük hemen taç atışını kullanarak etkili olmak istedi. Attila Szalai araya girdi.
|36'
|Topla oynama oranları: Fatih Karagümrük %36 Fenerbahçe: %64
|35'
|İlk yarıda son 10 dakikalık bölüme girilirken, Fatih Karagümrük'ün 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor.
|34'
|Arao, sağ kanatta kendisini gösteren Emre Mor'u düşündü. Emre bu topu kontrol edemedi ve top dışarıya gitti.
|33'
|Fenerbahçeli futbolcular, bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.
|32'
|Fatih Karagümrük etkili geldi. Colley'in sağ kanattan ortasında, top ceza sahasındaki herkesi aştı ve diğer kanada açıldı.
|32'
|Samet Akaydın, sağ kanatta hareketlenen Emre Mor'u düşündü. Emre, topu kontrol edemedi ve savunma araya girdi.
|31'
|Fenerbahçe atağında İrfan Can'ın sol kanattan ortasında top kaleye yöneldi. Batuhan, yerden seken bu topu çeldi.
|31'
|Karşılaşmanın ilk yarısında artık son 15 dakika.
|30'
|Fatih Karagümrük'te bu sezon 5 kez fileleri havalandıran Ozdoev, bu gollerin hepsini iç sahada attı.
|29'
|Gelişen Fenerbahçe atağında İrfan'ın soldan ortasında Ricci araya girdi. Ardından Fatih Karagümrük savunması topu uzaklaştırdı.
|28'
|Fenerbahçeli futbolcular, oyuna yeniden başladıktan sonra kendi aralarında pas yapıyor.
|27'
|Abdulkadir Bitigen, VAR'dan gelen onay sonrası golü verdi. Fenerbahçe oyuna bir kez daha başladı.
|26'
|Karşılaşma henüz başlamadı. GOL pozisyonu VAR'da inceleniyor.
|25'
|Fenerbahçe'de Samet sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanı içerisinde.
|25'
|Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, Ozdoev'in pozisyonunda ofsayt olduğu gerekçesiyle itirazda bulundu.
|24'
|Fatih Karagümrük öne geçti. Colley'in şutunda Altay topu sektirdi. Pozisyonu iyi takip eden Ozdoev topu ağlara gönderdi.
|23'
|Fenerbahçe tehlikeli geldi. Savunmanın arkasına sarkan İrfan Can, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Valencia'yı düşündü ancak savunma araya girdi. Ardından topu alan Serdar'ın şutu kalecide kaldı.
|23'
|İki takım arasında ligin ilk yarısında, Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, 5-4'lük skorla kazanmıştı.
|22'
|Fatih Karagümrük - Fenerbahçe karşılaşması ilk maçın aksine temposuz devam ediyor.
|21'
|Ozdoev'in pasıyla sol kanatta topu alan Borini, savunmanın arkasına sarkan Mbaye Diagne'yi topla buluşturmak istedi. Willian Arao, ceza sahasına gelen bu topu karşıladı.
|20'
|İrfan Can'ın kullandığı serbest vuruşta top doğrudan dışarıya gitti.
|19'
|Savunmasına yardıma gelen Mbaye Diagne, orta alanda elle oynadı. Fenerbahçe rakip yarı sahanın ortasından serbest vuruş kullanacak.
|19'
|İrfan Can, ikinci korneri pasla kullandı. Ardından ortasında Mbaye Diagne bu topu karşıladı. Tazelenen Fenerbahçe atağında Alioski'nin soldan ortasını savuma karşıladı.
|19'
|İrfan'ın soldan kullandığı kornerde Arao'nun kafa vuruşu savunmadan dışarıya gitti. Fenerbahçe bir kez daha korner kullanacak.
|18'
|Salih Dursun, kalecisi Batuhan'a geri pas atmak istedi. Ancak baskı sonrası Salih istediği pası atamadı ve top dışarıya gitti. Fenerbahçe korner kullanacak.
|17'
|Ferdi sağ kanattan topla birlikte içe kat etti ve ardından Emre Mor'u gördü. Emre, ceza sahasına hareketlenen Ferdi'yi düşündü ancak Levent araya girdi. Ardından topla bu kez sağ kanatta buluşan Emre'nin ortasında top doğrudan dışarıya gitti.
|16'
|Fatih Karagümrük'te sağ kanatta topu alan Colley, çok uzaklardan şansını denedi. Onun vuruşu kaleye ulaşmadan, Attila Szalai'den döndü.
|15'
|Ricci, orta alandaki serbest vuruşu pasla kullandıktan sonra Fatih Karagümrüklü oyuncular kendi aralarında pas yapıyor.
|14'
|Mbaye Diagne orta alanda topu almak isterken Samet'in müdahalesiyle yerde kaldı. Fatih Karagümrük orta alandan serbest vuruş kullanacak.
|13'
|Fenerbahçe'de geride kalan bölümde daha etkili olan taraf.
|12'
|Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Alioski'nin pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Valencia'nın vuruşu Batuhan'dan döndü. Ardından Valencia için ofsayt bayrağı da kalktı.
|11'
|Fatih Karagümrük, ligde iç sahada oynadığı son 6 karşılaşmayı kaybetmedi. Fenerbahçe ise son 6 deplasman maçında sadece Adana Demirspor karşısında puan kaybetti.
|10'
|Ardından iki takım da orta alanda top kaybı yaptı. Daha sonra topu alan İrfan Can Kahveci, yine Valencia'yı düşündü. Bu top kaleci Batuhan'a kadar gitti.
|9'
|Gelişen Fenerbahçe atağında sağ kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci, ceza sahasına hareketlenen Valencia'yı düşündü ancak Valencia dengesini kaybetti ve topu alamadı.
|8'
|Fatih Karagümrük'ün sağ kanattan kullandığı kornerde savunma topu uzaklaştırdı. Ardından Ozdoev'in ortasında Fenerbahçe savunması yine başarılı oldu.
|7'
|Mbaye Diagne, Samet'in hatasında topu aldı ve ceza sahası dışından aşırtma bir vuruş yapmak istedi. Onun vuruşu Samet'ten dışarıya gitti. Fatih Karagümrük korner kullanacak.
|6'
|Karşılaşmanın ilk dakikalarında tempo düşük seviyede.
|5'
|Karşılaşma 0-0 devam ediyor.
|4'
|Fenerbahçe golü buldu ancak karar faul. İrfan korneri pasla kullandıktan sonra atağı katılan Attila Szalai sol kanattan ortaladı. Arao ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Ancak hakem, Arao'nun kafa vuruşu öncesi Samet'in rakibine faul yaptığını işaret etti.
|3'
|Arao'nun sağ kanattan ortasında top Dresevic'ten dışarıya gitti. Fenerbahçe korner kullanacak.
|3'
|Karşılaşmadaki ilk tehlike Fenerbahçe'den geldi.
|2'
|Fenerbahçe tehlikeli geldi. Yayda topla buluşan Emre Mor'un şutu kaleci Batuhan'da kaldı.
|2'
|Fenerbahçe'de kupadaki Kayserispor karşılaşmasında 2 GOL atan Emre Mor, ligde 7 maç sonra ilk 11'e geri döndü.
|2'
|Fenerbahçeli futbolcular, İrfan Can'a yapılan faulde serbest vuruşu pasla kullandıktan sonra kendi aralarında pas yaptı. Ardından Serdar sağ kanattaki Emre'yi düşündü. Emre topu oyun alanında kontrol edemedi.
|1'
|Maça Fatih Karagümrük başladı. Ancak daha sonra top Fenerbahçe'ye geçti. İrfan Can orta alanda yerde kaldı. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.
|1'
|Karşılaşmada ilk düdük çaldı. İki takıma da başarılar...
|M.Ö.
|Gelişen Fenerbahçe atağında İrfan'ın soldan ortasında Ricci araya girdi. Ardından Fatih Karagümrük savunması topu uzaklaştırdı.
|M.Ö.
|Karşılaşma öncesi İstiklal Marşımız...
|M.Ö.
|Andrea Pirlo: "İlk maçtaki (5-4) kadar GOL yememeyi ama ilk maçtaki kadar GOL atmayı düşünüyoruz. Kapanmayı değil, pozitif oynamayı planlıyoruz."
|M.Ö.
|Andrea Pirlo: "Fenerbahçe iyi bir takım. Fazla kaliteli oyuncuları var. Bu maça iyi hazırlandık. Biz de hangi seviyede olduğumuzu göreceğiz. Serimizin özeti gibi bir maç olacak. Bu maçı merakla bekliyoruz."
|M.Ö.
|Jorge Jesus: "İlk maçtaki gibi 9 GOL olacağını düşünmüyorum. Ama gollü bir maç bekliyorum. Karagümrük uzun zamandır kaybetmiyor, bu bizi daha da motive ediyor. Hücumda iyi oyuncuları var. Türkiye Ligi'nde her maç zor, özellikle deplasmanlarda. Kazanmak için mücadele edeceğiz."
|M.Ö.
|Jorge Jesus: "Stadın tamamen Fenerbahçe taraftarı ile dolu olmasını isterdik. Onlar bizim için güç oluyor. Güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Defansif olarak bize zorluk yaratacaklar. Güçlü olmalıyız. Bütün hafta mu maça çalıştık, 3 puan almak istiyoruz."
|M.Ö.
|Fenerbahçe'nin Karagümrük maçı 11'i: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, Arao, İsmail Yüksek, İrfan, Emre Mor, Valencia, Serdar Dursun.
|M.Ö.
|Fatih Karagümrük: Batuhan, Salih, Baniya, Dresevic, Levent, Ozdoev Ricci, Shukurov, Colley, Borini, Diagne.
|M.Ö.
|Fatih Karagümrük'te Andre Bertolacci, Otabek Shukurov, Rayyan Baniya, Ebrima Colley, Matteo Ricci ve Lawrence Nicholas sarı kart ceza sınırındaki isimler. Bu oyuncular kart görmesi durumunda, 30. haftadaki HangiKredi Ümraniyespor mücadelesinde forma giyemeyecek.
|M.Ö.
|Fenerbahçe'de 8 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, kart görmeleri durumunda MKE Ankaragücü karşısında takımı yalnız bırakacak.
|M.Ö.
|Fenerbahçe'de Luan Peres, Michy Batshuayi ve Jayden Oosterwolde'nin de oynaması beklenmiyor.
|M.Ö.
|Fenerbahçe, Fatih Karagümrük deplasmanında 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra, sakatlıkları devam eden Lincoln Henrique ve Joshua King müsabakada forma giyemeyecek.
|M.Ö.
|Süper Lig'de çıktığı son 11 maçta yenilgi yüzü görmeyen kırmızı-siyahlılar, geride kalan hafta İstanbulspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönmeyi başardı.
|M.Ö.
|Galatasaray'ın bay geçtiği hafta öncesi teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, rakibinin 9 puan gerisinde 54 puanda bulunuyor.
|M.Ö.
|Karşılaşmaya VAR hakemi olarak Emre Malok atandı.
|M.Ö.
|Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
|M.Ö.
|Bu karşılaşmanın canlı anlatımında sizlerle birlikte olacağız.
|M.Ö.
|Süper Lig'in 28. haftasının kapanış maçında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.