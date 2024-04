Kadir gecesi mesajları ve cuma mesajları 5 Nisan 2024 | Cuma ve Kadir gecesi mesajları ikisi bir arada

Tüm İslam dünyası tarafından büyük bir heyecanla karşılanan Kadir Gecesi, bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2024 yılına ait dini günler takvimine göre 5 Nisan Cuma gecesi idrak edilecek. Bu mübarek gecede yakınlarınızla paylaşabileceğiniz, ayetler, hadisler ve dualar içeren anlamlı Kadir Gecesi mesajlarını sizler için bir araya getirdik. Ayrıca Kandil mesajları da en çok arananlar arasında. İşte, sevdiklerinize gönderebileceğiniz manevi değeri yüksek Kadir Gecesi mesajları.



KADİR GECESİ MESAJLARI ve CUMA MESAJLARI



Kadir Gecesi'nin bereketi ve Cuma'nın huzuru bir araya geldi! 5 Nisan 2024 tarihinde kutlayacağımız bu özel gecede, sevdiklerinize en güzel mesajları göndererek bu mübarek günü anlamlı kılın.



Kalpleri Birleştiren Mesajlar:



Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin feyzi üzerinize olsun. Cuma'nın huzuru ve bereketi kalbinizi doldursun. Dualarınız kabul, hayırlı dilekleriniz makbul olsun.



Sevginin ve merhametin sembolü Cuma günü, Kadir Gecesi'nin feyziyle buluştu. Bu mübarek gecede sevdiklerinizle bir araya gelerek dualarınızı kabul ettirmeye çalışın.



Kadir Gecesi'nin rahmet ve mağfiret ikliminde, kalplerimiz bir sevgiyle ve dualarla dolu olsun. Cuma'nın huzuru ve bereketi tüm sevdiklerimizle olsun.



Kadir Gecesi'nin manevi atmosferinde, birbirimize sevgi ve saygı dolu mesajlar göndererek bu özel günü daha da anlamlı hale getirelim. Cuma'nın bereketi ve Kadir Gecesi'nin feyzi üzerimize olsun.



Duaların kabul olduğu bu mübarek gecede, sevdiklerinizle bir araya gelerek, birlik ve beraberlik içinde olalım. Kadir Geceniz mübarek, Cumanız hayırlı olsun.



KADİR GECESİ MESAJLARI



Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi'nde, yüreklerimiz rahmetle dolsun, dualarımız kabul olsun.



Bu mübarek gecede, sevdiklerinizle birlikte huzur ve af dileğiyle dualarda bulunun. Kadir Geceniz mübarek olsun.



Kadir Gecesi'nin feyzi ve bereketi üzerimize olsun. Dualarımızın kabul, günahlarımızın affedildiği bir gece olsun.



Bu mübarek gecenin hürmetine, Allah'ım tüm dileklerimizi kabul eyle. Kadir Geceniz mübarek olsun.



Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlı bir gecedir. Bu geceyi ibadet ve dua ile geçirmek, Allah'ın rahmetine ve mağfiretine nail olmak için büyük bir fırsattır.



Kadir Gecesi'nde, tüm günahlarımızdan af dilemek, hatalarımızdan ders çıkarmak ve yeni bir başlangıç için dua etmek önemlidir.



Bu mübarek gecede, sevdiklerimizle birlikte olmanın ve dualarda bulunmanın huzurunu yaşayalım.



Kadir Gecesi'nin feyzi ve bereketi üzerimize olsun. Bu geceyi en iyi şekilde değerlendirerek, Allah'ın rızasını kazanalım.



Kadir Geceniz mübarek olsun. Dualarınızın kabul olması dileğiyle.



EN GÜZEL, HUZUR VEREN KADİR GECESİ MESAJLARI



"Kadir Gecesi'nin bereketi ve huzuru üzerinize olsun. Dualarınızın kabul olduğu, günahların affedildiği bu mübarek gecede hayırlara vesile olmasını dilerim."



"Kadir Gecesi'nin feyzi ve rahmetiyle dolu bir gece olduğuna inanarak, dualarınızın Rab'bin huzurunda kabul olmasını temenni ederim. Mübarek olsun!"



"Kadir Gecesi'nin nuru yüreklerinizi aydınlatsın, dualarınızı kabul etsin, günahlarınızı affetsin. Hayırlı geceler dilerim."



"Mübarek Kadir Gecesi'nde Rabbimizin rahmetine ve mağfiretine sığınarak dualarımızı yükseltelim. İnşallah tüm dualarımız kabul olur. Hayırlı Kandiller!"



"Kadir Gecesi, günahlardan arınma ve manevi yükselişin kapısıdır. Bu mübarek gecede dualarınızın kabul olmasını diler, herkese huzur dolu bir gece geçirmeyi temenni ederim."



"Kadir Gecesi'nin bereketi ve fazileti üzerinize olsun. Dualarınızı samimiyetle yükseltin, Rabbimizin rahmetinden bolca nasibiniz olsun. Hayırlı kandiller dilerim."



"Kadir Gecesi'nin kutsal nuru üzerinize sıcacık dolsun, dualarınız kabul, gönlünüz huzur bulsun. Rabbimizin rahmeti her zaman sizinle olsun. Hayırlı kandiller."



KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ



Kadir Gecesi'nden Mekke devrinde nazil olan ve Kur'an'ın doksan yedinci sûresi olan beş ayetlik Kadir Suresi'nde bahsedilir. Bu surede Kur'an'ın indirildiği Kadir Gecesi'nden bahsedildiği için bu sureye Kadir Suresi denmiştir. Kadir, 'azamet' ve 'şeref' demektir. Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdiğini ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğunu bildirmiştir. Bakara suresinin 185. ayetinde de Kur'an'ın Ramazan ayında indirildiği beyan edildiği için Kadir gecesinin Ramazan ayında bulunduğu net bir şekilde anlaşılmaktadır.



Kur'an'da Kadir Gecesinden Kadir Suresi'nde bahsedilmiştir:



1. Şüphesiz ki biz Kur'ân'ı kadir gecesinde indirdik.

2. Kadir gecesi nedir, nereden bileceksin?

3. Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır.

4. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için inerler de inerler.

5. O gece, esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar.





Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte, halk arasında yaygın olarak bilinen anlayışla alakalı Ramazanın 27. gecesi olduğuna dair kesin bir delil de aslında yoktur. Kadir gecesi ile ilgili hadislere bakıldığında İslam nebisinin mü'minlere tavsiyesi, Kadir gecesini Ramazanın son on gününde ve özellikle de tek gecelerinde aramaları şeklinde olmuştur.Buna göre Kadir gecesi Ramazanın yirmi bir, yirmi üç, yirmi beş, yirmi yedi veya yirmi dokuzuncu gecelerinden herhangi biri olabilir. Yani Kadir gecesi, zamanımızda Müslümanlarca ihya edilmeye çalışıldığı gibi herkesçe bilinen sabit bir gece olmayıp, aksine gizlenmiştir. Konuyla ilgili sahih rivayetlerden anlaşıldığına göre İslam nebisi dahi Kadir gecesinin Ramazanın kaçıncı gecesi olduğunu bilmiyordu!



Kadir gecesinin değerlendirilmesi/ihyası ile ilgili olarak Nebiden bir dua haricinde herhangi ibadet tavsiye edilmemiştir. Fakat Aişe radıyallâhu anhâ'nın bildirdiğine göre Allah'ın elçisi, Ramazan ayında diğer aylardan daha çok ibadet ederdi. Son on günde ise ibadetlerini biraz daha artırır, geceleri ihya eder, ailesini de geceyi ihya etmeleri için uyandırırdı.

