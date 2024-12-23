Haber Tarihi: 23 Aralık 2024 17:10 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2024 17:10

Kabine Toplantısı başladı mı, bitti mi, ne zaman bitecek?

Kabine toplantısı tarihi, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki kritik toplantının ana gündemini asgari ücretteki artış ve Suriye'de yaşanan son gelişmeler oluşturuyor. Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret bugün açıklanacak mı?

Kabine Toplantısı başladı mı, bitti mi, ne zaman bitecek?
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Kabine Toplantısı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 2025 yılı asgari ücret artışı, Suriye ve Filistin'deki son gelişmeler ile terörle mücadele gibi konular Kabine Toplantısının gündem maddelerini oluşturuyor. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın Kabine Toplantısında asgari ücrete dair bir sunum yapması bekleniyor.
 
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kabine toplantısı bugün (23 Aralık 2024 Pazartesi) gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantı saat 15.00'te başlayacak.

EN ÖNEMLİ KONU ASGARİ ÜCRET
Gündemde, Suriye'deki gelişmeler, terörle mücedele ekonomi alanındaki konular var. Toplantının en önemli gündem maddesi asgari ücret olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın toplantıda asgari ücrete ilişkin bir sunum yapması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2025'te uygulanacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında sona yaklaşıldı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun salı veya çarşamba günü yapacağı toplantıda yeni asgari ücreti belirlemesi bekleniyor.
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