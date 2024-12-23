Kabine Toplantısı başladı mı, bitti mi, ne zaman bitecek?

Kabine Toplantısı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 2025 yılı asgari ücret artışı, Suriye ve Filistin'deki son gelişmeler ile terörle mücadele gibi konular Kabine Toplantısının gündem maddelerini oluşturuyor. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın Kabine Toplantısında asgari ücrete dair bir sunum yapması bekleniyor.

Kabine toplantısı bugün (23 Aralık 2024 Pazartesi) gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantı saat 15.00'te başlayacak.

Gündemde, Suriye'deki gelişmeler, terörle mücedele ekonomi alanındaki konular var. Toplantının en önemli gündem maddesi asgari ücret olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın toplantıda asgari ücrete ilişkin bir sunum yapması bekleniyor.

2025'te uygulanacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında sona yaklaşıldı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun salı veya çarşamba günü yapacağı toplantıda yeni asgari ücreti belirlemesi bekleniyor.