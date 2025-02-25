Jose Mourinho 'ırkçı' 'maymun' söyleminden ceza alır mı?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamalar futbol dünyasında yeni bir tartışma yarattı. Mourinho, maç sonu basın toplantısında genç stoper Yusuf Akçiçek'in performansını değerlendirirken, "Hakeme teşekkür etmem gerekir çünkü bahsettiğim pozisyonda diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu" dedi. Bu sözleri söylerken her iki eliyle maymun taklidi yapması, tepkileri daha da alevlendirdi. Galatasaray, bu ifadeyi "ırkçı" olarak nitelendirerek Mourinho'yu savcılığa, UEFA'ya ve FIFA'ya şikayet edeceğini duyurdu. Peki, bu olaydan bir ceza çıkar mı?

Mourinho'nun açıklaması, Galatasaray kulübesinin bir pozisyonda hakeme yönelik abartılı tepkisini eleştirmek için yapılmış gibi görünüyor. "Maymun gibi zıplamak" ifadesi, Türkçe'de ve birçok dilde kontrolsüz hareketleri betimlemek için kullanılan bir benzetme. Ancak, Portekizli teknik adamın bu sözleri elleriyle maymun taklidi yaparak desteklemesi, ifadenin ırkçı bir boyuta kayabileceği endişesini doğurdu . "Maymun" kelimesi ve taklidi, geçmişte siyahi bireylere yönelik ırkçı hakaretlerde sıkça kullanıldığı için hassas bir konu olarak öne çıkıyor.

Galatasaray Kulübü, Mourinho'nun sözlerini ve jestini "ırkçı ve kabul edilemez" bulduğunu belirterek, hukuki ve uluslararası düzeyde harekete geçeceğini açıkladı. Kulüp, bu olayın sadece sportif bir eleştiri olmadığını, ırkçılık sınırlarını aştığını savunuyor. Sarı-kırmızılılar, basın toplantısının video kayıtlarını da delil olarak sunmaya hazırlanıyor.

UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 14. maddesi, ırkçılık ve ayrımcılığı açıkça yasaklıyor. Mourinho'nun jesti, eğer Galatasaray kulübesindeki bir bireyin ırkına yönelik bir ima olarak yorumlanırsa, ırkçılık suçu kapsamına girebilir. Bu durumda, en az 10 maç men cezası veya daha ağır yaptırımlar gündeme gelebilir.



Ancak, eğer jestin genel bir davranış eleştirisi olduğu kabul edilirse, UEFA bunu "sportmenliğe aykırı davranış" (Madde 11) olarak değerlendirip 1-3 maç men cezası veya para cezasıyla sınırlayabilir. Video kanıtlarının incelenmesi, kararın yönünü belirleyecek.

FIFA'nın ise olay kulüp düzeyinde olduğu için şu aşamada devreye girmesi beklenmiyor. Ancak, Galatasaray'ın şikayeti uluslararası bir boyut kazanırsa, FIFA da konuyu ele alabilir.

Galatasaray'ın savcılığa suç duyurusu, Türkiye'de "hakaret" (TCK 125) veya "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" (TCK 216) maddeleri üzerinden bir soruşturma başlatabilir. Mourinho'nun jesti, bir grubu aşağılayıcı nitelikte görülürse, para cezası veya denetimli serbestlik gibi cezalar gündeme gelebilir. Ancak, ırkçılık suçlaması için somut bir ırksal hedefin kanıtlanması gerekecek.

Futbolda "maymun" kelimesi ve taklidi, ırkçılıkla ilişkilendirilen vakalarda sıkça cezalandırıldı.

Mourinho'nun maymun taklidiyle desteklenen sözleri, ırkçılık olarak algılanma riski taşıyor. UEFA'nın bir soruşturma açması ve en azından sportmenliğe aykırı davranıştan ceza vermesi yüksek ihtimal. Eğer ırkçılık suçlaması kanıtlanırsa, daha ağır bir yaptırım söz konusu olabilir. Mourinho'nun "Amacım ırkçılık değildi" şeklinde bir savunma yapması ve özür dilemesi, cezayı hafifletebilir. Ancak, video kayıtlarının netliği ve Galatasaray'ın şikayetinin gücü, sonucu belirleyecek.

Futbol dünyası, bu olayın nasıl bir sonuca varacağını merakla bekliyor. Mourinho'nun kariyerindeki bu yeni tartışma, Türk futbolunda da uzun süre konuşulacağa benziyor.