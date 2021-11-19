İşte kaplumbağa 'Tuki'nin derbi tahmini

Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nde kaplumbağa Tuki'nin önüne, üzerinde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın armalarının bulunduğu kutular konuldu.

18 Kasım 2021 09:54
İşte kaplumbağa 'Tuki'nin derbi tahmini
Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nde kaplumbağa Tuki'nin önüne, üzerinde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin armalarının bulunduğu kutular konuldu. Tuki, önce Galatasaray'ın bulunduğu kutuya doğru yönelirken, daha sonra iki kutunun arasında durdu.

Tuki'nin iki kutunun arasında durmasıyla derbide 'beraberlik olacağı' yorumu yapıldı.
Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi Eğitim ve Pazarlama Müdürü Gökmen Aydın, Tuki'nin Türkiye'nin en yaşlı kaplumbağası olduğunu belirterek, "Tuki şu anda 97 yaşında. Dev aldabra kaplumbağası olan Tuki'nin 270 kilonun üzerinde bir ağırlığı var. Kocaman bir kaya görünümünde. Tuki'nin bir özelliği var. Özellikle derbi maçlarını doğru tahmin ediyor.

Geçen seneki futbol sezonunda 2 tane tahmine yönlendirmiştik. İkisini de doğru bilmişti. Hafta sonu oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için Tuki'nin tahmini berabere. Biz tabii ki burada sadece önüne 2 tane kutu koyup onun bir tercih yapmasını bekliyoruz. Uzun süre Galatasaray'a doğru yürüdü daha sonradan ortada durdu. Biz de Tuki'nin düşüncesinden yola çıkarak bunu beraberlik diye yorumladık. Tuki'nin hafta sonu oynanacak derbi için söylediği sonuç beraberlik" dedi.



Diğer Haberler

Lille iki farklı öne geçtiği maçta Monaco'yla berabere kaldı Fransa Ligi Lille iki farklı öne geçtiği maçta Monaco'yla berabere kaldı
Asgari ücret belli oldu mu, 2022 asgari ücret (20 Kasım Cumartesi) Genel Haber Asgari ücret belli oldu mu, 2022 asgari ücret (20 Kasım Cumartesi)
2022 asgari ücret ne kadar, asgari ücret açıklaması (20 Kasım Cumartesi) Genel Haber 2022 asgari ücret ne kadar, asgari ücret açıklaması (20 Kasım Cumartesi)
Asgari ücret 2022 net maaş, asgari ücret gelir vergisi ne kadar (20 Kasım Cumartesi) Genel Haber Asgari ücret 2022 net maaş, asgari ücret gelir vergisi ne kadar (20 Kasım Cumartesi)
Asgari Ücret zam oranı ne kadar olacak, kaç para? (20 Kasım Cumartesi) Genel Haber Asgari Ücret zam oranı ne kadar olacak, kaç para? (20 Kasım Cumartesi)
Asgari Ücret 2022 ne zaman belli olacak? (20 Kasım Cumartesi) Genel Haber Asgari Ücret 2022 ne zaman belli olacak? (20 Kasım Cumartesi)
Asgari Ücret 2022 ne zaman açıklanacak? (20 Kasım Cumartesi) Genel Haber Asgari Ücret 2022 ne zaman açıklanacak? (20 Kasım Cumartesi)
Asgari ücret ne zaman açıklanacak? (20 Kasım Cumartesi) Genel Haber Asgari ücret ne zaman açıklanacak? (20 Kasım Cumartesi)
Ocak ayında asgari ücret ne kadar olacak? (20 Kasım Cumartesi) Genel Haber Ocak ayında asgari ücret ne kadar olacak? (20 Kasım Cumartesi)
Daha fazla göster
1 Igor Tudor, koronavirüse yakalandı
2 Koronavirüse yakalanan Jaylen Brown karantinaya alındı
3 Premier Lig'deki 4 milli futbolcu Karadağ maçında yok!
4 2020 Paralimpik Oyunları'nda vaka sayısı 257'ye çıktı
5 Paralimpik 2020'ye akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 154'e çıktı
6 Organizasyon Komitesinden Paralimpik 2020'de Kovid-19'a karşı "tüm tedbirler alınacak" vurgusu
7 Paralimpik 2020'ye akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 144'e çıktı
8 Japonya'da ilk kez görülen Kovid-19'un "Lambda" varyantı 2020 Tokyo Olimpiyatları ile bağlantılı
9 Tokyo'ya Paralimpik 2020 için gelen Tunus takımında Kovid-19 saptandı
10 6 Ağustos koronavirüs vaka sayısı
yukarı ok