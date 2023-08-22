Haber Tarihi: 22 Ağustos 2023 17:31 - Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2023 17:31

İstanbulspor - Galatasaray maçı ertelendi mi? 2023 İstanbulspor - Galatasaray maçı ne zaman olacak?

Süper Lig maçları ertelendi... Türkiye'nin ülke puanına çok ihtiyaç duyduğu dönemde TFF, Sporx'in haberinin ardından Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Adana Demirspor'un lig maçlarını erteledi. Peki, İstanbulspor - Galatasaray maçı ertelendi mi? 2023 İstanbulspor - Galatasaray maçı ne zaman olacak?

İstanbulspor - Galatasaray maçı ertelendi mi? 2023 İstanbulspor - Galatasaray maçı ne zaman olacak?
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Sporx yazdı, Süper Lig'in kaderi değişti! Fenerbahçe'nin Twente ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu eleme maçları öncesinde Hollanda Futbol Federasyonu'nun ligde eleme maçı oynayan takımların maçlarını ertelemesini Sporx duyurdu, Türkiye Futbol Federasyonu harekete geçti. Süper Lig maçları ertelendi mi?
DHA'nın haberine göre; Avrupa maçı oynayacak Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'la görüşen TFF, kulüplerden onay aldıktan sonra 4 ekibin bu hafta sonu oynayacakları lig maçlarını erteledi.

TFF'nin erteleme kararının ardından, hafta sonu oynanması gereken İstanbulspor - Galatasaray, Fenerbahçe - Başakşehir ve Adana Demirspor - Beşiktaş maçları ileri bir tarihte oynanacak.

RAKİPLERİN MAÇLARI ERTELENDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Galatasaray ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turunda mücadele eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor'un rakiplerinin rövanş maçları öncesi oynayacakları ulusal lig maçları ertelendi.

Galatasaray ile karşılaşacak Norveç ekibi Molde'nin ulusal liginde Viking takımı ile bu hafta sonu oynanacak maç, 30 Eylül Cumartesi gününe alındı.

UEFA ülke puanı sıralamasında 14. sırada yer alan Norveç'te 1. Lig'in 20. hafta maçları oynanacak. Molde, ligde 19 haftada topladığı 34 puanla 4. sırada yer alıyor.

Dinamo Kiev


Beşiktaş ile karşılaşacak Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'in 27 Ağustos Pazar günü ulusal liginde Veres Rivne ile karşılaşacağı maç ertelendi.

Ukrayna Premier Ligi'nde bu hafta sonu 5. hafta maçları oynanacak. Ligde 1 maçı eksik Dinamo Kiev, 3 maçta topladığı 6 puanla 7. sırada yer alıyor.

UEFA ülke puanı sıralamasında Ukrayna, 17. sırada bulunuyor.

Twente

Fenerbahçe'nin rakibi Hollanda'nın Twente takımının ulusal liginde Vitesse'yi konuk edeceği maç 27 Eylül Çarşamba gününe alındı.

Hollanda 1. Ligi Eredivisie'de, 3. hafta maçları oynanacak. Twente, ilk 2 maçta 2 galibiyetle sezona başladı.

UEFA ülke puanı sıralamasında Hollanda, 5. sırada yer alıyor.

Genk

Adana Demirspor ile karşılaşacak Belçika takımı Genk'in ulusal liginde Club Brugge ile 27 Ağustos Pazar günü deplasmanda yapacağı maç ertelendi.

Belçika 1. Ligi Jupiler Pro Lig'de 5. hafta maçları oynanacak. Genk, 4 haftada 7 puanla 6. sırada bulunuyor.

Belçika, UEFA ülke puanı sıralamasında 8. sırada yer alıyor.

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