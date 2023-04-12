Haber Tarihi: 12 Nisan 2023 15:31 - Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2023 15:31

İsrail'e taş mı yağdı? 2023 İsrail'de son durum

İsrail'e taş mı yağdı sorusu gündem oldu. İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya gece yeniden baskın düzenledi. Filistin Kızılayı, İsrail kuvvetleri tarafından ses bombaları ve plastik mermiler kullanıldığını, yaralılar olduğunu açıkladı.

İsrail'e taş mı yağdı? 2023 İsrail'de son durum
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İsrail'de yargı reformu karşıtı protestolar, Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskınlar ve devamında yaşanan saldırıların gölgesinde düzenlendi.14. haftasındaki protestolarda, Netanyahu'nun aşırı sağcı koalisyon hükümetinin yargı reformu, onbinlerce kişi tarafından protesto edildi. 

İsrail'e taş yağmadı.

 İsrail'de son durum

Ramazan ayında önce dün sabah düzenlenen ilk baskında camiye giren İsrail güvenlik güçleri içeridekilere ses bombası ve plastik mermilerle müdahale etmiş, 350'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.
BBC Türkçe'deki habere göre İsrail emniyet sözcüsü, ikinci baskında, taş ve havai fişek taşıyan onlarca Filistinli gencin içeride barikat kurmasını engellemek için güvenlik güçlerinin müdahale ettiğini söyledi.

Mescid-i Aksa kompleksini yöneten Ürdün'e bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, İsrail polisinin namaz bitmeden içeri girdiğini ve ses bombaları ve plastik mermiyle ibadet edenleri tahliye etmeye çalıştığını kaydetti.

Filistin Kızılayı, İsrail kuvvetleri tarafından ses bombaları ve plastik mermiler kullanıldığını, 6 kişinin yaralandığını açıkladı.

Al Jazeera'ya konuşan görgü tanıkları 40 yaşın altındaki Filistinli erkeklerin İsrail polisi tarafından Mescid-i Aksa'ya alınmadığını söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, şiddeti kınadı.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari günün erken saatlerinde, "Gerginliğin tırmanmasını istemiyoruz ancak her türlü senaryoya hazırız" dedi.

İkinci baskından önce Gazze'den İsrail'e iki roket atıldı. İsrail ordusu roketlerden birinin sınırı geçmediğini, diğerinin ise açık araziye düştüğünü kaydetti.
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