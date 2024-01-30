Haber Tarihi: 30 Ocak 2024 16:02 - Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2024 16:02

iPhone 11'de NFC Var mı?

Apple, iPhone 11'i 2019 yılında piyasaya sürdü. Bu telefon, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max ile birlikte piyasaya sürüldü. iPhone 11, iPhone XR'ın halefidir ve birçok yeni özellik ve iyileştirme ile birlikte gelir. Peki, iPhone 11'de NFC Var mı?

iPhone 11'de NFC Var mı?
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NFC, Near Field Communication'ın kısaltmasıdır. Bu, kısa mesafeli kablosuz iletişim için kullanılan bir teknolojidir. NFC, çeşitli uygulamalarda kullanılabilir, örneğin:

Ödeme: NFC, temassız ödemeler için kullanılabilir. Bu, kredi kartını veya nakit parayı çıkarmadan alışveriş yapmayı kolaylaştırır.

Ulaşım: NFC, toplu taşıma araçlarında ödeme yapmak için kullanılabilir.

Bilgi alışverişi: NFC, cihazlar arasında bilgi alışverişi yapmak için kullanılabilir.

Peki iPhone 11'de NFC var mı? Evet, iPhone 11'de NFC var. NFC, iPhone 11'in arkasındaki üst sol köşede bulunan bir antenin içinde bulunur.

iPhone 11'de NFC'yi etkinleştirmek için, Ayarlar > Kontrol Merkezi'ne gidin ve NFC'yi açın.

NFC'yi kullanmak için, iPhone'unuzu NFC uyumlu bir cihaza yaklaştırın. Örneğin, NFC uyumlu bir ödeme terminaline yaklaştırırsanız, iPhone'unuzu kullanarak ödeme yapabilirsiniz.

iPhone 11'de NFC'yi kullanarak yapabileceğiniz bazı şeyler şunlardır:

Temassız ödemeler yapın: iPhone'unuzu NFC uyumlu bir ödeme terminaline yaklaştırın ve Apple Pay'i kullanarak ödeme yapın.

Toplu taşıma araçlarında ödeme yapın: iPhone'unuzu NFC uyumlu bir toplu taşıma kart okuyucusuna yaklaştırın ve Apple Pay'i kullanarak ödeme yapın.

Bilgi alışverişi yapın: iPhone'unuzu başka bir NFC uyumlu cihaza yaklaştırın ve bilgi alışverişi yapın.

iPhone 11'de NFC, çeşitli uygulamalarda kullanılabilen kullanışlı bir özelliktir.
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