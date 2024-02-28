iOS 18 ne zaman gelecek? iOS 18 alacak telefon modelleri

Apple, Haziran ayında yıllık geliştiriciler konferansı WWDC'de iOS 18 özelliklerini tanıtacak. Siri ve diğer Apple uygulamalarına yapay zeka işlevselliği, Mesajlar uygulamasında RCS desteği, tasarım değişiklikleriyle gelmesi beklenen iOS 18 güncellemesi, Eylül ayında uyumlu tüm iPhone'lar için yayınlanacak. Peki, iOS 18 güncellemesi alacak telefonlar hangileri olacak?



iOS 18 alacak telefon modelleri

iOS 18'in iPhone XR ile dolayısıyla aynı işlemciyi kullanan (A12 Bionic çip) iPhone XS ve iPhone XS Max modelleriyle uyumlu olacağı söyleniyor. Bu söylenti doğruysa iOS 18, iOS 17 ile aynı iPhone modelleriyle uyumlu olacak. Buna göre iOS 18 güncellemesi alacak telefonlar:

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2. nesil)

iPhone SE (3. nesil)

Apple'ın iOS 18'i Haziran ayındaki yıllık geliştiriciler konferansı WWDC'de duyurması ve güncellemenin Eylül ayında uyumlu bir iPhone'a sahip tüm kullanıcılar için yayınlanması bekleniyor.

Şimdiye kadar, güncellemenin Siri ve daha fazlası için yeni üretken yapay zeka işlevselliği, Mesajlar uygulamasında RCS desteği ve tasarım değişiklikleri içereceği söyleniyor.



iOS 18, çok sayıda yapay zeka özelliği barındıracak olasa da Apple'ın iPhone 16 modellerinde güncellenmiş Neural Engine'e sahip yeni A18 çipini kullanması bekleniyor. Yeni Neural Engine sayesinde yapay zeka konusunda iPhone 16'nın daha güçlü olması planlanıyor. Bloomberg'den Mark Gurman'a göre, teknoloji devinin tasarım değişikliği planları da bulunuyor. Aktarılanlara göre Apple, platformun tasarımını bu yılın başlarında güncelleyecek.

Gurman, iOS 18'in yanı sıra Apple'ın macOS tasarımını da yenilemeyi planladığını ancak bu değişikliğin bu yıl gelmeyeceğini söylüyor. macOS özelinde Apple'ın tasarım değişikliği noktasında erken aşamada olduğu ve değişikliklerin 2025 veya 2026'da piyasaya çıkacağı iddia ediliyor. macOS en son 2020 yılında Big Sur ile tasarımsal değişim yaşamıştı. Apple ayrıca geçtiğimiz yıl Apple Watch için watchOS platformunu da yeniden tasarlamıştı.

Bundan bir süre önce ise Apple'ın iOS 18'de visionOS benzeri bir tasarıma doğru yöneleceği de söylenmişti. Tasarım değişikliklerinin yanı sıra iOS 18 çok sayıda yapay zeka özelliği de alacak. Bu özelliklerle Siri'nin tekrardan yükselişe geçmesi bekleniyor. Ayrıca Fotoğraflar özelinde de AI destekli düzenleme seçeneklerinin getirileceği söyleniyor. Notlar ve Mesajlar gibi uygulamalar için de yine yapay zeka özelliklerinin eklenmesi bekleniyor.