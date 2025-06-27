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Inter'den Barış Alper'e teklif!

İtalyan ekibi Inter, Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz için teklifte bulundu.

calendar 27 Haziran 2025 19:36
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Inter'den Barış Alper'e teklif!
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Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz, transferle gündeme gelmeye devam ediyor. Milli futbolcu için son iddia İtalya'dan geldi.

INTER PEŞİNDE

Calciomercato'da yer alan habere göre, Inter, Barış Alper Yılmaz için teklifte bulundu. İtalyan basınında yer alan haberde, 25 yaşındaki futbolcu için teklifin detayları yer almadı.

35 MİLYON EURO

Barış Alper ile Almanya'dan Leipzig'in de ilgilendiği ayrıca 25 yaşındaki futbolcuya Premier Lig'den de talipler olduğu kaydedildi.


Galatasaray'ın ise başarılı futbolcusu için talebinin 35 milyon euro olduğu yazıldı.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da geride kalan sezonda 48 maçta süre bulan Barış Alper Yılmaz, 14 gol attı ve 6 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 21 milyon euro olarak gösterilen Barış Alper'in Galatasraray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.


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