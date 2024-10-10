Instagram kapandı mı, çöktü mü? 10 Ekim 2024

Instagram çöktü mü, dondu mu, kapandı mı? Instagram 24 saatlik hata / arıza tespit raporu yayınlandı. Yaşanan aksamalarla birlikte Instagram'a erişim engeli getirilip getirilmediği merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki Instagram için bir erişim engeli ve kapama kararı alınmadı. Peki, Instagram çöktü mü, dondu mu? Güncel hata tespit raporu yayınlandı. İşte11 Eylül 24 saatlik Instagram arıza, kesinti ve hata tespit raporu...

Instagram'da özellikle dün akşam saat 21.30 - 22.00 arasında 11 arıza bildirimi kaydedildi. Öte yandan bir kapanma ve engelleme kararı da alınmadı.