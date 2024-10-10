Haber Tarihi: 10 Ekim 2024 13:57 - Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2024 13:57

Instagram kapandı mı, çöktü mü? 10 Ekim 2024

10 Ekim 2024 Instagram çöktü mü, dondu mu, ne sorun var? Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde peş peşe gelen arıza bildirimleri sonrasında Instagram kullanıcıları merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki 24 saatlik hata tespit raporunun yayınlanmasıyla birlikte son 24 saatteki arıza bildirimlerinin detayları belli oldu. Peki, Instagram dondu mu, çöktü mü, ne sorun var? Merak edenler için güncel arıza raporunu haberimizde derledik. İşte detaylar...

Instagram kapandı mı, çöktü mü? 10 Ekim 2024
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Instagram çöktü mü, dondu mu, kapandı mı? Instagram 24 saatlik hata / arıza tespit raporu yayınlandı. Yaşanan aksamalarla birlikte Instagram'a erişim engeli getirilip getirilmediği merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki Instagram için bir erişim engeli ve kapama kararı alınmadı. Peki, Instagram çöktü mü, dondu mu? Güncel hata tespit raporu yayınlandı. İşte11 Eylül 24 saatlik Instagram arıza, kesinti ve hata tespit raporu...

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, DONDU MU?

Instagram'da özellikle dün akşam saat 21.30 - 22.00 arasında 11 arıza bildirimi kaydedildi. Öte yandan bir kapanma ve engelleme kararı da alınmadı.
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