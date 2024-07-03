Haber Tarihi: 03 Temmuz 2024 16:13 - Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2024 16:13

İlkokul Kayıtları Ne Zaman Başlıyor? 2024

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2024-2025 eğitim yılı ilkokul kayıtlarına ilişkin takvim belli oldu.

İlkokul Kayıtları Ne Zaman Başlıyor? 2024
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E-Okul Sistemi Üzerinden Otomatik Yerleştirme

MEB'den yapılan açıklamaya göre; 2024-2025 eğitim yılı ilkokula başlayacak öğrencilerin kayıt işlemleri 24 Temmuz 2024 tarihinde başlayacak ve 31 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek. Bu yıl veliler, e-Okul sistemi üzerinden otomatik yerleştirme imkanından da yararlanabilecek.

Otomatik Yerleştirme Nasıl Yapılacak?

E-Okul sistemine kayıtlı olan veliler, 24 Temmuz 2024 tarihinden itibaren e-Devlet şifrelerini kullanarak çocuklarının kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Sistem, öğrenci adres bilgileri ve ikametgahına göre en yakın okulları otomatik olarak önerecek. Veliler, bu ön önerilen okullardan birini seçebilecekler.
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