Haber Tarihi: 25 Şubat 2023 10:26 - Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2023 10:26

İkinci cemre ne zaman düşüyor? 2. cemre ne zaman düşecek, düştü mü? 2023 cemre tarihleri

Cemre tarihleri belli oldu. 2. cemre ne zaman düşüyor, düşecek, sorusu ilkbaharın ilk ayı olan mart ayının yaklaşmasıyla öne çıkan konulardan oldu. Bahar müjdecisi olarak bilen cemre düşmesinin ilki geride kalırken, ikincisi için geri sayım da başladı. Peki 2. cemre ne zaman düşecek? İkinci cemre suya mı düşecek? İşte 2023 cemre takvimi

İkinci cemre ne zaman düşüyor? 2. cemre ne zaman düşecek, düştü mü? 2023 cemre tarihleri
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2. cemrenin hangi tarihte düşeceği, gündemde yer almaya devam ediyor. Kış mevsiminin bitişi ve bahar mevsiminin gelişinin habercisi olan ilk cemre 20 Şubat'ta havaya düşmüştü. "Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.
2. CEMRE CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Cemrenin birincisi 19-20 Şubat'ta havaya düştü. Bahar müjdecisi olarak bilinen cemrenin ikincisi 26-27 Şubat'ta suya düşecek.
ÜÇÜNCÜ CEMRE NEREYE DÜŞER?

Cemrenin üçüncüsü 5-6 Mart'ta toprağa düşecek. Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor. Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor.

2023 CEMRE TARİHLERİ

Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor.

Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer.
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