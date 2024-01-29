İBB burs 2 taksit ne zaman yatacak? 2024

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bursu alan öğrencilerin merakla beklediği 2. taksit ödeme tarihi henüz netleşmedi. İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, öğrencilere ödeme detaylarını içeren bilgilendirme SMS'leri gönderecek. Ancak, şu an için kesin bir tarih belirtilmedi.

İBB bursları, 3 taksit halinde ödeniyor. Her bir taksit 2.500 TL olmak üzere toplamda 7.500 TL olarak veriliyor. İlk taksit Aralık ayında ödenmişti. Diğer taksitlerin Şubat ve Mart aylarında ödenmesi bekleniyor.

Özetle, İBB bursunun 2. taksitinin ne zaman yatırılacağına dair resmi bir duyuru henüz yapılmadı. Öğrencilerin cep telefonlarına gelecek olan SMS'leri takip etmeleri önemli. Güncellemeler geldikçe bilgilendirme yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından sağlanan burs; 2.500 TL + 2.500 TL + 2.500 TL olmak üzere 3 taksit halinde yatırılacak. Bursların aralık, şubat ve mart aylarında ödenmesi bekleniyor.

İBB burs ücretleri 2023-2024 eğitim öğretim yılında toplam 7.500 TL olarak ödenecek.