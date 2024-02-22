Haber Tarihi: 22 Şubat 2024 10:35 - Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2024 10:35

Halka arz var mı? Bugün, bu hafta halka arz var mı? 2024

Halka arz olacak şirketler 19-23 Şubat 2024 yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bu hafta iki şirkete daha onay verdi. SPK'nın haftalık bülteninde şirketlerin hisse değerleri de belirtildi. Buna göre mevcut sermayesi 407.169.500 olan Oba Makarnacılık, 24.084.086 mevcut pay satışı ile talep toplayacak. Mevcut ortaklardan Alpinvest Yatırım Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait 12.042.043 TL ve Turkey Pasta Holding Limited'e ait 12.042.043 TL nominal değerli (C) grubu payların satışı gerçekleştirilecek. Peki, bu hafta halka arz var mı? Hangi şirket kaç lot veriyor? İşte, 19-23 Şubat 2024 halka arz olacak şirketler ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

Halka arz var mı? Bugün, bu hafta halka arz var mı? 2024
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Yeni halka arz var mı her hafta olduğu gibi bu hafta da gündemdeki yerini aldı. Yatırımcılar yeni şirketlerin hisselerini değerlendirmeye hazırlanıyor. SPK takvimi bu noktada fikir veriyor ve planları çıkarıyor. Alves Kablo ve Oba Makarnacılık halka arza çıkıyor. İşte, güncel halka arz takvimi 2024...

BU HAFTA (19-23 ŞUBAT 2024) HALKA ARZ VAR MI?

Sermaye Piyasası Kurulu, Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret AŞ ve Alves Kablo Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzını onayladı.

OBA MAKARNA (OBAMI) HALKA ARZ TALEP TOPLAMA NE ZAMAN, HİSSE FİYATI NE KADAR?

Oba Makarna halka arzı SPK tarafından onaylandı. Oba Makarna'nın halka arzında, çıkarılmış sermayesinin 407 milyon 169 bin 500 TL'den 479 milyon 421 bin 759 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 72 milyon 252 bin 259 TL nominal değerli paylar ile mevcut ortaklardan Alpinvest Yatırım Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ve Turkey Pasta Holding Ltd'ye ait toplamda 24 milyon 84 bin 86 TL nominal değerli paylar olmak üzere toplam 96 milyon 336 bin 345 adet pay satışa sunulacak olup, halka arz büyüklüğü 3 milyar 780 milyon 238 bin 178 TL olarak hedefleniyor. Oba Makarna halka arz tarihleri ise henüz açıklanmadı. Bireysel yatırımcıya eşit dağıtım yöntemi uygulanacak halka arzda halka açıklık oranının da yüzde 20,1 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.

ALVES KABLO HALKA ARZ NE ZAMAN, KAÇ LOT VERİR?

Alves Kablo Sanayi ve Ticaret AŞ'nin pay başına 19,45 liradan halka arz başvurusunu onayladı. Halka arza 2.5 milyon kişinin katılması halinde 16 lot (311 TL) , 3 milyon kişinin katılması halinde 13-14 lot (252-272 TL) arasında bir dağıtım düşebilir. Alves Kablo halka arz tarihleri henüz açıklanmadı.
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