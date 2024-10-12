Haber Tarihi: 12 Ekim 2024 15:00 - Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2024 15:00

Hadım yasası geldi mi, gelecek mi? 2024

Son günlerde yaşanan cinayet ve cinsel taciz olayları sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Genel Merkezi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hadım yasası çıkacak mı? sorusuna da yanıt veren Tunç, düzenlemeler yapılabileceğini söyledi. Kamuoyunda sık sık gündeme gelen Kimyasal Hadım (Cinsel Kastrasyon), hormonların dizginlenmesine olanak tanıyor. Kimyasal Hadım cezası, ABD, Polonya, Rusya, Güney Kore gibi ülkelerde kullanıldı. Peki, hadım yasası nedir, hadım ne demek? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

Hadım yasası geldi mi, gelecek mi? 2024
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Cinsel istismar haberlerinin ardından hadım yasası en sık kullanılan terimlerden oldu. Hadım etme işlemi her ne sebebe dayanırsa dayansın yapılış itibariyle cerrahi ve kimyasal hadım olarak ikiye ayrılmaktadır. Türkiye'de henüz yasalaşmamış olan kimyasal hadım, çeşitli şekillerde kimyasal ya da fiziksel hadım cezası verilebiliyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Tunç "Ceza İnfaz Kanunumuzda tıbbi tedaviye karar verme yetkimiz var, mevzuatımız buna uygun. Uygulamayı geliştirecek şekilde mevzuatta düzenleme yapılabilir" dedi. İşte, kimyasal hadım yasası hakkında bilgiler.

TÜRKİYE'DE HADIM YASASI ÇIKACAK MI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Genel Merkezi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. MYK toplasında yargı reformunu MYK üyelerine arz ettiğini ifade eden Bakan Tunç, toplumda yaygın olan cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar ve gelecekteki hedeflerin ele alındığını söyledi.

Cinsel suçlara ilişkin 'hadım yasasının' daha önce gündeme geldiğine ilişkin soru üzerine Bakan Tunç, "Ceza İnfaz Kanunumuzda tıbbi tedaviye karar verme yetkimiz var, mevzuatımız buna uygun. Uygulamayı geliştirecek şekilde mevzuatta düzenleme yapılabilir" dedi.

HADIM NE DEMEK?

Arapça kökenli bir sözcük olan hadımın sözlük anlamı "kısırlaştırılmış erkek" anlamına gelmektedir. Hadım etmenin hem hukuki hem de tıbbî yönü bulunmaktadır. Hadım etme tıbbî olarak, "anormal cinsel ilişkilerin önüne geçilmesi amacıyla erkeklerin, erkeklik fonksiyonlarının sona erdirilmesi veya devamlı surette erkek cinsel organlarının fonksiyonlarının devre dışı bırakılmasıdır."

Hadım etme işlemi her ne sebebe dayanırsa dayansın yapılış itibariyle cerrahi ve kimyasal hadım olarak ikiye ayrılmaktadır. Geçmişte daha çok cerrahi hadıma başvurulurken günümüzde kimyasal ilaçlar yardımıyla hadım etme işlemi gerçekleştirilmektedir.

KİMYASAL HADIM NEDİR?

Yaklaşık yarım yüzyıldan beri cinsel sapkınlıkları olan suçlular, cerrahi hadım etme yönteminden ayrı olarak kimyasal hadım etme yöntemiyle tedavi edilmektedirler.

Kimyasal kastrasyon, bir kişinin cinsel dürtülerini azaltmak veya kontrol altına almak amacıyla kimyasal maddelerin kullanılmasıdır. Bu genellikle hormon ilaçlarıyla gerçekleştirilir ve kişinin cinsel dürtülerini, libido seviyesini düşürür. Kimyasal kastrasyon genellikle cinsel suçlar, özellikle çocuk istismarı vakaları üzerinde kontrol sağlamak amacıyla kullanılır.
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