Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2024

HAC Umre Seyahat Acentaları Derneği (HURSAD), kısa süre önce 2025 hac kuraları için ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin devam ettiğini hatırlattı ve son kayıt tarihini açıkladı. Bu doğrultuda hac kuraları tekrar gündeme geldi. İşte Diyanet'in hac kuraları ve kayıt süreci ile ilgili ayrıntılar...

Hac Umre Seyahat Acentaları Derneği (HURSAD), 2025 yılı hac ibadetini gerçekleştirmek isteyen adayların, kayıtlarını 16 Eylül'e kadar yeniletmesi gerektiğini konusunda uyarıda bulundu.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, 2025 yılı hac ibadetini gerçekleştirmek isteyen adaylara kayıtların otomatik olarak yenilenmeyeceği ve hacı adaylarının 16 Eylül'e kadar kaydını yeniletmeleri gerektiği konusunda uyarı yapıldı.

2025 Hac kura takvimi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından henüz açıklanmadı.

Genellikle hac kuraları ocak ayında gerçekleşiyor. Diyanet tarafından hac kura takvimi belli olduğu zaman konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.

Daha önce herhangi bir kaydı bulunmayan ve 2025 yılında hacca gitmek üzere ilk defa müracaat etmek isteyen vatandaşlarımız, ön kayıtlarını 5 Ağustos 2024 – 16 Eylül 2024 tarihleri arasında e–Devlet üzerinden gerçekleştirecek.

2025 yılında hacca gitmek üzere ilk defa kayıt yaptıracak olan vatandaşlar, 750 Türk Lirası olan ön kayıt ücretini anlaşmalı bankaların (Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım) hac kurumsal tahsilat hesabına yatırabilecek.

2024 yılı hac kurasına girdiği halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen ya da kesin kayıt sırası geldiği halde hacca gidemeyen vatandaşlarımızın kayıtları, bu yıl önceki yıllardan farklı olarak Başkanlığımızca otomatik olarak yenilenmeyecek. Söz konusu vatandaşlarımız, hac ön kayıt ücreti ödemeden kayıt yenileme işlemlerini 5 Ağustos 2024 – 16 Eylül 2024 tarihleri arasında e–Devlet üzerinden yapacak.

0-12 yaş arası çocuklarını hacca götürmek isteyen vatandaşlarımız, belirlenen süre içerisinde çocuklarının ön kayıtlarını yapabilecek, gruplarına ekleyebilecek ve söz konusu yaş aralığındaki çocuklar, ebeveylerinin kura kat sayılarını etkilemeyecek.

Grup birlikteliğinin 7 kişi ile sınırlı olması sebebiyle, akrabalık bağı 7'den fazla olanlar, akraba olduklarına dair belge ile birlikte müracaat ederek grup birlikteliği yapabilecek.

Herhangi bir akrabalık bağı olmayan vatandaşlarımız, talep etmeleri halinde 7 kişiyi geçmemek şartıyla, grup halinde müracaat edebilecek ve tek bir kura numarası ile kuraya katılabilecek.