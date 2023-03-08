Hac kura sonuçları 2023 canlı yayın sorgulama! 2023 hac kura çekilişi ne zaman çekilecek? Canlı izle

Türkiye dijital platformu (e-devlet portaline) sunucularına yüklenme işlemleri yapıldıktan sonra, hacı adaylarının ön kayıt sistemine tanımlı cep telefonlarına SMS gönderilecek.



Kuraya katılan en küçük hacı adayı İstanbul'dan kayıt yaptıran 40 günlük bir bebek, en büyük hacı adayı ise Hakkari'den kayıtlı 119 yaşında bir kadın oldu.



Kuraya girecek olan hacı adaylarının yaş ortalaması 57, ön kayıt yaptıran kadın hacı adaylarının oranı %53.53 erkek hacı adaylarının oranı ise %46.47 olarak tespit edildi.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Hac kuraları 2023 çekimi bugün başlıyor! Hac kuralarını canlı yayında takip etmek isteyen hacı adayları "Hac kuraları ne zaman, saat kaçta?" ve "Hac kuraları canlı yayını hangi kanalda?" sorularının cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki hac kuraları bugün başlayıp ay sonuna kadar sürecek. Kura sonuçlarına göre 2023 yılında hacca gitmeye hak kazanan hacı adayları belli olacak. Peki, hav kuraları ne zaman, saat kaçta çekilecek? İşte Hac kuraları canlı yayın ekranı ve hac kuraları sonuç sorgulama ekranı...Hac kura sonuçları, saat 22.00'den itibaren (kişisel verileri koruma kanunu gereği) Türkiye dijital platformu (e-devlet portali) üzerinden açıklanacak.İslamin şartlarından kabul edilen hac ibadetini yerine getirmek isteyen hacı adaylarını kura heyecanı sardı. e-Devlet hac sorgulama ekranı üzerinden www.hac.gov.tr giriş yaparak 8 Mart 2023 saat 22.00'de öğrenilebilir. Böylelikle 2 milyon 600 bin kişi arasından hak kazanacak 83 bin kişi ismini görecek.2023 HAC FİYATLARI NE KADAR?Hac fiyatları, Suudi Arabistan para birimi olan Riyal üzerinden hesaplanmaktadır. 2023 hac fiyatları ortalama olarak 20 ile 40 bin riyal arasında değişmektedir. 1 riyalin hemen hemen 5 Türk Lirası olduğu düşünüldüğünde 100 bin TL ile 200 bin TL arasında değiştiğini söyleyebiliriz.Hac kuraları için ön başvurular 5 - 31 Ocak tarihleri arasında alınmıştı. Kahramanmaraş depremlerinden sonra tarihlerde de bir sarkma meydana gelmişti. Son olarak 2023 hac kuralarının 8 Mart 2023 tarihinde saat 22.00'den sonra açıklanacağı öğrenildi.Hac kuraları e-Devlet hac sorgulama sayfası üzerinden öğrenilebilir. Ayrıca www.hac.gov.tr ya da hac.diyanet.gov.tr duyurular sayfasından da kontrol edilebilir. Dolayısıyla 8 Mart 2023 tarihinden itibaren hac çıktığını nasıl anlarız sorusunu ilgili sayfaları kontrol ederek öğrenebilirsiniz.Hayır, henüz belli olmadı. Ancak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı açıklamada hac kura sonuç sorgulama işlemlerinin 8 Mart 2023 çarşamba gününden itibaren yapılabileceği belirtildi. Buna göre 2023 senesinde hacca gidecek adaylar sonuçlarını bugünden itibaren öğrenebilir.Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, mübarek topraklara gitmek isteyen vatandaşların hac kurası bugün çekiliyor.Kuraların çekilmesinin ardından hac kura sonuçları erişime açılacak. Hac kura sonuçları için sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi aracılığıyla Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesi aracılığıyla öğrenilebilecek. Bunun için hacı adaylarının TC Kimlik Numaraları ile E-Devlet şifrelerini hazır bulundurmaları önem arz edecek. E-Devlet şifreleri, postaneler aracılığıyla edinebilecek. Bunlara ilaveten, Hacca gitmeye hak kazanan kişilere kısa mesaj olarak da bilgilendirme yapılacak.Hac kuraları neticesinde kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlar, E-Devlet şifreleri ile giriş yaparak Hac Kesin Kayıt Belgesi alacak. Bu belge ile ilk müftülükleri ya da acenteler üzerinden kayıt işlemi sağlanabilecek.Hacı adaylarınca merak edilen kura sistemi ise katsayıya dayanıyor. Başvuru yaptıkları yıl süresinin iki ile çarpılmasıyla belirlenen hacı adayları arasından bu sene başvuran bir kere, geçen sene başvuran 4 kere, 3 sene önce başvuran 9 kere kura hakkını elde etmiş oluyor.Öte yandan, Türkiye'nin hacı adayı belirleme yöntemi ise başka ülkelerin hac yöneticilerince de öğrenilmek isteniyor.Son 3 yılda korona virüs salgınından kaynaklı sıkıntıların yaşandığı hacca gidişler bu yıl sorunsuz gerçekleştirilecek. Toplamda 65 yaş üstü vatandaşlar dahil 83 bin 430 hacı adayı Türkiye'den kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak.Ayrıca 2020 yılında çekilen kuralarda isimleri yer almasına rağmen salgından ve yaş kısıtlamasından kaynaklı hacca gidemeyenler, kuraya katılmadan hacca gidecek.