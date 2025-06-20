Haber Tarihi: 20 Haziran 2025 10:50 - Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2025 10:50

Güney Kore-Türkiye voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları Güney Kore maçı saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi 2. haftasını İstanbul'daki karşılaşmalarla geçiriyor. Filenin Sultanları, İstanbul'daki iki karşılaşmasını galibiyetle tamamlarken gözler son iki karşılaşmada. Türkiye'nin üçüncü rakibi ise Güney Kore. Filenin Sultanları, VNL puan durumu tablosunda ise 16 puanla ikinci sırada yerini aldı. Peki, Türkiye - Güney Kore maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Güney Kore-Türkiye voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları Güney Kore maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde yenilgisiz devam ediyor. Dominik Cumhuriyeti ve Kanada maçı ardından Milliler, Güney Kore karşısında ter dökecek. İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maçlar ardından A Milli Kadın Voleybol Takımımızın bir sonraki rotası Hollanda olacak. İşte, Güney Kore-Türkiye maçı detayları...

FİLENİN SULTANLARI GÜNEY KORE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Güney Kore ile 21 Haziran Cumartesi günü İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaşıyor. Mücadele saat 19:30'da TRT Spor ekranlarından aktarılacak.

Kanada'yı 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları kadrosu şöyle:

Simge Aköz (Libero)
Gizem Örge (Libero)
Elif Şahin (Pasör)
Cansu Özbay (Pasör)
Melissa Vargas (Pasör Çaprazı)
Hande Baladın (Smaçör)
Ebrar Karakurt (Smaçör)
Meliha Diken (Smaçör)
Zehra Güneş (Orta Oyuncu)
Yaprak Erkek (Smaçör)
Saliha Şahin (Smaçör)
Buse Berka Özden (Orta oyuncu)
Deniz Uyanık (Orta Oyuncu)
Aslı Kalaç (Orta Oyuncu)

Millilerin İstanbul'daki son maçı 22 Haziran'da 19.30 Türkiye-Brezilya karşılaşması olacak.



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