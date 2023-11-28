Grok Nedir? Elon Musk'un 'İsyankar' Yeni Yapay Zekası

Yeniliklerle dolu bir dünyada Elon Musk'un Grok yapay zekası, teknolojik ilerlemenin ve zekanın bir işareti olarak ortaya çıkıyor. Musk'ın olağanüstülük yeteneğinden ilham alan Grok AI, hem teknoloji meraklılarının hem de sıradan izleyicilerin ilgisini çekti. Grok AI'yi nasıl kullanacağınızı öğrenmeye istekliyseniz, AI iletişiminin ön saflarına doğru bir yolculuğa çıkmak üzeresiniz.Musk'un şirketi xAI tarafından geliştirilen Grok, OpenAI'nin ChatGPT'sine çok benzeyen bir yapay zeka botudur. Grok'un, daha önce Twitter olarak bilinen X platformu aracılığıyla gerçek zamanlı bilgiye erişme yeteneği dışında. Ve piyasadaki diğer modellerden farklı olarak Grok, "" soruların üstesinden gelmeye istekli ve bunu hem esprili hem de biraz asi bir şekilde yapmaya programlanmış.Grok hâlâ yalnızca iki aylık eğitim sonucunda geliştirilen bir beta üründür. Ancak xAI, botun kullanıcı geri bildirimlerinin yardımıyla hızlı bir şekilde gelişeceğini iddia ediyor.Musk'ın yapay zeka gelişimine ara verilmesi yönündeki çağrısından kısa bir süre sonra Twitter'daki bir kullanıcı Grok'un piyasaya sürülmesini sorguladığında Musk şöyle yanıt verdi: "Bunun boşuna olduğunu bilerek o mektuba imza attım. Sadece bir duraklama tavsiyesi olarak kayda geçmek istedim."Grok'un gelişimi Kubernetes, Rust ve JAX kullanarak sağlam bir altyapı oluşturmayı içeriyordu. xAI ekibi, derin öğrenme araştırmalarında güvenilir bir altyapının önemini vurguladı ve Rust'un performansı ve güvenilirliği açısından paha biçilmez olduğunu kanıtladı. Grok daha sonraki yinelemelere hazırlanırken ekip ölçeklenebilir, verimli ve güvenilir eğitim ve çıkarım sistemlerine odaklandığını iddia ediyor.Grok'un araştırması, güvenilir akıl yürütmeye, araç yardımıyla ölçeklenebilir gözetime, güvenlik için resmi doğrulamayla entegrasyona, uzun bağlamlı anlayışa ve erişime ve rakiplere karşı sağlamlığı iyileştirmeye odaklanarak mevcut yapay zeka modellerinin sınırlamalarının üstesinden gelmeyi amaçlıyor. Grok'u görüntü ve ses gibi çok modlu yeteneklerle geliştirme planları da devam ediyor.