Giresunspor'un eski altyapı oyuncusu boğularak vefat etti

Giresun Tirebolu Yılgın Köyü Küçükçay mevkiinde denize giren iki gençten biri akıntıya kapılıp boğuldu.Aniden akıntıya kapılan Burak Yerlikaya gözden kaybolurken, Serkan Bayram ise aşırı su yutma sonucu boğulma tehlikesi geçirdi. Olay yerine sevk edilen dalgıç ekipleri tarafından yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda Burak Yerlikaya'nın cansız bedeni bulundu.Burak Yerlikaya'nın Giresunspor'un eski altyapı futbolcusu olduğu öğrenildi.Giresunspor'dan yapılan açıklamada, "Eski altyapı oyuncumuz Burak Yerlikaya'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." denildi.