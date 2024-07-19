Haber Tarihi: 19 Temmuz 2024 22:24 - Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2024 22:24

Giresunspor'un eski altyapı oyuncusu boğularak vefat etti

Bugün Tirebolu'da meydana gelen boğulma vakasında Giresunspor'un eski altyapı futbolcusu vefat etti

Giresunspor'un eski altyapı oyuncusu boğularak vefat etti
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Giresun Tirebolu Yılgın Köyü Küçükçay mevkiinde denize giren iki gençten biri akıntıya kapılıp boğuldu.
Aniden akıntıya kapılan Burak Yerlikaya gözden kaybolurken, Serkan Bayram ise aşırı su yutma sonucu boğulma tehlikesi geçirdi. Olay yerine sevk edilen dalgıç ekipleri tarafından yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda Burak Yerlikaya'nın cansız bedeni bulundu.

Burak Yerlikaya'nın Giresunspor'un eski altyapı futbolcusu olduğu öğrenildi.

Giresunspor'dan yapılan açıklamada, "Eski altyapı oyuncumuz Burak Yerlikaya'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. 

Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." denildi.

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