Haber Tarihi: 09 Mart 2023 12:35 - Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2023 12:35

Gent-Başakşehir maçı hangi kanalda? Gent-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Canlı anlatım

Gent - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 3. Tur ön elemelerinden başlayarak son 16'ya kadar gelen Başakşehir, çeyrek finali de istiyor. Turuncu-Lacivertliler, Gent'in konuğu olacak, ilk maçtan avantajı koparmaya çalışacak. Gent-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularının yanıtları, muhtemel 11'ler ve 90 dakika öncesi detaylar haberimizde.

Gent-Başakşehir maçı hangi kanalda? Gent-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Canlı anlatım
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EFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Belçika'nın Gent ekibiyle karşı karşıya gelecek. Deplasmanda ilk maçı kazanmak isteyen Başakşehir, saha avantajını ikinci maç öncesinde eline geçirmek istiyor. Peki, Gent-Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GENT-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Medipol Başakşehir, deplasmanda bu akşam Belçika ekibi Gent ile mücadele edecek. Ghelamco Arena'da TSİ 23.00'te başlayacak maçta, Estonyalı hakem Kristo Tohver düdük çalacak. Tohver'in yardımcıları Silver Koiv ve Sten Klaasen olacak.

Mücadele TV8,5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER!

GENT: Nardi, Piatkowski, Ngadjui, Torunarigha, Fortuna, Hong, De Sart, Samoise, Fofana, Hugo, Orban

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Ömer, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Mahmut, Berkay, Deniz, Serdar, Okaka

BAŞAKŞEHİR AVANTAJLI BİR SONUÇ PEŞİNDE

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki turuncu-lacivertli takım, Belçika deplasmanından İstanbul'a avantajlı bir sonuçla dönmeye çalışacak.


Karşılaşmanın rövanşı 15 Mart Çarşamba günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

Medipol Başakşehir'de ismi UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Caner Erkin maçta forma giyemeyecek.

Emre Belözoğlu: Kazanmak için mücadele edeceğiz

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, zorlu deplasman öncesinde katıldığı basın toplantısında şunları söyledi: "Ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Bu zor günlerde futbol yaraları sarmak adına önemli bir faktör. Biz de kazanarak ülkemize mutluluk getirmek istiyoruz. Oyuncularımız hazır, maçın öneminin farkındayız. Çok kaliteli bir rakibe karşı oynayacağız ancak her maç gibi bu maçı da kazanmak için mücadele edeceğiz."

AVRUPA'DA BAŞARILI PERFORMANS

Medipol Başakşehir, bu sezon mücadele ettiği UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki başarılı performansıyla dikkati çekiyor.

Turuncu-lacivertli takım, bu kulvarda oynadığı 12 maçın 8'ini kazanırken, 3'ünde berabere kaldı, sadece birini kaybetti.

UEFA Konferans Ligi'nde 2. eleme turunda İsrail'in Maccabi Netanya, 3. eleme turunda İzlanda ekibi Breidablik'i eleyen Medipol Başakşehir, play-off turunda da Belçika temsilcisi Antwerp'e üstünlük sağlayarak grup aşamasına yükseldi.

Turuncu-lacivertli takım, İskoçya'nın Hearts, Letonya'nın RFS ve İtalya'nın Fiorentina ekibiyle yer aldığı grubunu lider bitirerek doğrudan son 16 turuna çıktı.

Medipol Başakşehir bu maçlarda 26 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 7 gol gördü.

 
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