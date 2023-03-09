Gent-Başakşehir maçı hangi kanalda? Gent-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Canlı anlatım

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EFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Belçika'nın Gent ekibiyle karşı karşıya gelecek. Deplasmanda ilk maçı kazanmak isteyen Başakşehir, saha avantajını ikinci maç öncesinde eline geçirmek istiyor. Peki, Gent-Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Medipol Başakşehir, deplasmanda bu akşam Belçika ekibi Gent ile mücadele edecek. Ghelamco Arena'da TSİ 23.00'te başlayacak maçta, Estonyalı hakem Kristo Tohver düdük çalacak. Tohver'in yardımcıları Silver Koiv ve Sten Klaasen olacak.Mücadele TV8,5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.: Nardi, Piatkowski, Ngadjui, Torunarigha, Fortuna, Hong, De Sart, Samoise, Fofana, Hugo, Orban: Volkan, Ömer, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Mahmut, Berkay, Deniz, Serdar, OkakaTeknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki turuncu-lacivertli takım, Belçika deplasmanından İstanbul'a avantajlı bir sonuçla dönmeye çalışacak.Karşılaşmanın rövanşı 15 Mart Çarşamba günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.Medipol Başakşehir'de ismi UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Caner Erkin maçta forma giyemeyecek.Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, zorlu deplasman öncesinde katıldığı basın toplantısında şunları söyledi: "Ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Bu zor günlerde futbol yaraları sarmak adına önemli bir faktör. Biz de kazanarak ülkemize mutluluk getirmek istiyoruz. Oyuncularımız hazır, maçın öneminin farkındayız. Çok kaliteli bir rakibe karşı oynayacağız ancak her maç gibi bu maçı da kazanmak için mücadele edeceğiz."Medipol Başakşehir, bu sezon mücadele ettiği UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki başarılı performansıyla dikkati çekiyor.Turuncu-lacivertli takım, bu kulvarda oynadığı 12 maçın 8'ini kazanırken, 3'ünde berabere kaldı, sadece birini kaybetti.UEFA Konferans Ligi'nde 2. eleme turunda İsrail'in Maccabi Netanya, 3. eleme turunda İzlanda ekibi Breidablik'i eleyen Medipol Başakşehir, play-off turunda da Belçika temsilcisi Antwerp'e üstünlük sağlayarak grup aşamasına yükseldi.Turuncu-lacivertli takım, İskoçya'nın Hearts, Letonya'nın RFS ve İtalya'nın Fiorentina ekibiyle yer aldığı grubunu lider bitirerek doğrudan son 16 turuna çıktı.Medipol Başakşehir bu maçlarda 26 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 7 gol gördü.