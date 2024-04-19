Haber Tarihi: 19 Nisan 2024 14:46 - Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2024 14:46

Gelinim Mutfakta 19 Nisan Cuma toplam puan durumu

Gelinim Mutfakta yarışması heyecan dolu bölümleriyle haftanın final gününde devam ediyor. 4 Gelinin birbiriyle olan mücadelesi izleyenleri ekrana kilitliyor. Her gün oynanan yemek yarışında en güzel yemeği yapan kişi birinci oluyor ve çeyrek altın kazanıyor. Haftanın birincisi ise 10 bileziğin sahibi oluyor. Peki Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını ve 10 bileziği kim kazandı? Gelinim Mutfakta kim elendi? İşte 19 Nisan 2024 Gelinim Mutfakta puan durumu

Gelinim Mutfakta 19 Nisan Cuma toplam puan durumu
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Hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın finaline bir gün kaldı. Günün birincisine çeyrek altın kazandıran Gelinim Mutakfta yarışması haftanın birincisine 10 bilezik kazandırıyor. Peki bugünkü yarışta hangi gelin birinci oldu? İşte 19 Nisan 2024 Perşembe gününe ait son durum

GELİNİM MUTFAKTA 19 NİSAN'DA KİM ÇEYREK ALTINI KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 18 Nisan'da çeyrek altını kazanan gelin Damla oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 19 NİSAN 2024

19 Nisan Cuma Gelinim Mutfakta Puanları ile puan durumu sonucunda, bilezik yarışında olan Damla ve Yeşim'in elde edeceği puanlar kadar, Seda ve Aleyna'nın elde edeceği puanlar da merak konusu oldu.

Gelinim Mutfakta 19 Nisan Cuma Puanları Verecek Kaynanalar

Aleyna bu hafta yarışmada kalmak ve gelecek haftada yarışmada yer alan gelin olmak istiyor. Bunun içinde ne yapıp edip, bugün en yüksek puanı alan gelin olacak.

Yeşim Öksüz önde başladığı yarışmada geriye düştü. Çarşamba günü elde ettiği düşük puanları fırsat bilen Damla ise büyük bir atılım gerçekleştirdi. Damla bu hafta bilezikleri kazanmak için bugün 19 Nisan Cuma Gelinim Mutfakta Günün Birincisi olmak istiyor.
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