Haber Tarihi: 01 Kasım 2024 16:17 - Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2024 16:17

Gaziantep FK-Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Gaziantep FK-Göztepe Maçı Canlı İzle Şifresiz

Gaziantep FK -Göztepe maçı canlı izle | Gaziantep FK - Göztepe maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Peki, Gaziantep FK-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, nereden canlı izlenir?

Gaziantep FK-Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Gaziantep FK-Göztepe Maçı Canlı İzle Şifresiz
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Gaziantep FK kendi evinde Göztepe takımını ağırlıyor. Zorlu maçın kanalı, saati ve canlı yayını gibi detaylar haberimizde.

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Gaziantep FK- Göztepe maçı saat kaçta?

Gaziantep-Göztepe maçı, 1 Kasım Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

Müsabaka, beIN Sports 1 ekranlarınd canlı yayınlanacak.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı süren Kubilay Kanatsızkuş'un yanı sıra Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Anthony Dennis ile sarı kart cezalısı Isaac Solet, yarın forma giyemeyecek.

Sakatlığı nedeniyle Trabzonspor maçında oynamayan Romulo Cardoso'nun durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Süper Lig'de rakibiyle 7. kez karşılaşacak Göztepe, daha önceki 6 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

Rakip fileleri 7 kez havalandıran İzmir temsilcisi kalesinde 8 gol gördü. Sarı-kırmızılı ekibin rakibiyle deplasmanda oynadığı 3 maçta galibiyeti bulunmazken, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
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