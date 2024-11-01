Gaziantep FK-Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Gaziantep FK-Göztepe Maçı Canlı İzle Şifresiz

Gaziantep FK kendi evinde Göztepe takımını ağırlıyor. Zorlu maçın kanalı, saati ve canlı yayını gibi detaylar haberimizde.

Gaziantep-Göztepe maçı, 1 Kasım Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

Müsabaka, beIN Sports 1 ekranlarınd canlı yayınlanacak.