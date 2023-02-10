Haber Tarihi: 10 Şubat 2023 15:58 - Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2023 15:58

Gaziantep'e doğalgaz ne zaman verilecek? Gaziantep doğalgaz kesintisi

Gaziantep 7.7 şiddetli deprem sonrası en büyük sorunların başında ilk olarak su sıkıntısı yaşandı. Aynı zamanda elektrik ve doğalgazda da sıkıntıların devam ettiği belirtildi. Peki, Gaziantep'e doğalgaz ne zaman verilecek? Gaziantep doğalgaz kesintisi

Gaziantep'e doğalgaz ne zaman verilecek? Gaziantep doğalgaz kesintisi
Abone Ol
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), asrın felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş il merkeziyle Pazarcık ilçesi ve Narlı'ya, Gaziantep il merkeziyle Nurdağı ve Islahiye ilçesine, Hatay'ın Reyhanlı ve Hassa ilçelerine doğalgaz verildiğini duyurdu. Peki, Gaziantep'e doğalgaz ne zaman verilecek? Gaziantep doğalgaz kesintisi

GAZİANTEP DOĞALGAZ NE ZAMAN VERİLECEK?
Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında AFAD'ta kurulan kriz merkezinde Gaziantepli olan Enerji ve Tabii Kaynaklar bakan yardımcısı Abdullah Tancan görev yapıyor. Tancan, Gaziantep'te % 85'ine elektrik verildiğini ancak Fevzipaşa trafosunun hasar görmesi nedeniyle İslahiye ve Nurdağı'na elektrik verilemediğini söyledi. Tancan mobil trafo merkezinin saat 20.00'da hizmete girmesiyle birlikte bu iki ilçenin elektriğe kavuşacağını söyledi.
GAZ PERŞEMBE GÜNÜ KADEMELİ OLARAK VERİLECEK

Enerji ve Tabii kaynaklar bakan yardımcısı Tancan, Gaziantep'in en büyük sorunlarından birisini Doğalgaz olduğunu ve bunun da genel sorun olduğunu belirtti. Tancan, Perşembe sabahı Gaziantep'e 200 kişilik ekip görevlendirildiğini ve doğalgazı kademeli olarak bölgelere vermek için özel ekibin çalışmalara başladığını ve bölgeleri kademeli şekilde kontrol edeceklerini gaz kaçağı olmayan apartman ve işyerlerine gaz verileceğini kaydetti.
Tancan bu sürecin asgari 5 gün süreceğinize sözlerine ekledi.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

Ayvalıkgücü depremzedeleri unutmadı Deprem Ayvalıkgücü depremzedeleri unutmadı
Gaziantep'e doğalgaz ne zaman verilecek? Gaziantep doğalgaz kesintisi Gündem Gaziantep'e doğalgaz ne zaman verilecek? Gaziantep doğalgaz kesintisi
Adnan Polat: 'Elimizden geleni yapacağız' Deprem Adnan Polat: "Elimizden geleni yapacağız"
Ankaragücü'nden depremzedeler için anlamlı hareket Deprem Ankaragücü'nden depremzedeler için anlamlı hareket
Göztepe'den deprem bölgesine 2 yardım tırı daha Deprem Göztepe'den deprem bölgesine 2 yardım tırı daha
Altınordu'ya bir acı haber daha Deprem Altınordu'ya bir acı haber daha
Karşıyaka ve Göztepe taraftarlarından ortak çağrı Spor Toto 1. Lig Karşıyaka ve Göztepe taraftarlarından ortak çağrı
Ahmet Nur Çebi: 'Artık ders almalıyız' Beşiktaş Ahmet Nur Çebi: "Artık ders almalıyız"
Yağmacılara vur emri verildi mi? OHAL'de asker ve polise vur emri verildi mi? Gündem Yağmacılara vur emri verildi mi? OHAL'de asker ve polise vur emri verildi mi?
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Süper Lig ertelendi!
2
Fenerbahçe'de transfer için gözler Jorge Jesus'ta
3
Icardi, enkazdan çıkan Kadir'e mesaj gönderdi
4
Galatasaray, Volkan Demirel'i aradı!
5
TFF açıkladı! Hatayspor, Süper Lig'den çekildi
6
Fenerbahçe'de planlar sil baştan
7
Andrea Pirlo depremi anlattı: "Büyük trajedi"

SON HABERLER

yukarı ok