Haber Tarihi: 28 Kasım 2023 14:28 - Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2023 14:28

Galatasaray-Manchester United maçı hangi kanalda, TV8,5'da mı yayınlanacak? TV 8,5 yayın akışı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında sahasında İngiltere devi Manchester United ile kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 4 puanla 3. sırada yer alan Galatasaray, bu hafta Manchester United engelini aşıp 2. sıraya yükselmek ve avantajı eline almak istiyor. Peki, Galatasaray-Manchester United maçı hangi kanalda, TV8,5'da mı yayınlanacak? İşte TV 8,5 yayın akışı

Galatasaray-Manchester United maçı hangi kanalda, TV8,5'da mı yayınlanacak? TV 8,5 yayın akışı
Abone Ol
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray taraftarı önünde İngiliz ekip Manchester United'ı ağırlayacak. İngiltere'de Manchester United'la oynanan ilk maçı deplasmanda 3-2 kazanan Galatasaray, sahasında da galibiyet alarak gruplarda üst sıralara yerleşmek ve son maç öncesi avantajlı konuma geçmek istiyor. Peki, Galatasaray-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
GALATASARAY-MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Manchester United arasındaki rövanş maçı 29 Kasım 2023 Çarşamba günü oynanacak.

Müsabaka saat 20.45'te başlayacak ve maç EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

MANCHESTER'DA ÖNEMLİ İSİMLER EKSİK

Danimarkalı oyuncu Eriksen'in 29 Kasım'da oynanacak Galatasaray maçında kesin olarak forma giymesi beklenmiyor. Rasmus Höjlünd'un ise ay sonuna kadar takıma katılmasının beklendiği ancak Galatasaray'la oynanacak maça yetişip yetişmeyeceğinin belirsiz olduğu belirtiliyor.

İngiliz devinde Casemiro ve Lisandro Martinez'in de sakatlığı bulunuyor.

RASHFORD CEZALI


Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçında Kopenhag karşısında kırmızı kart gören Marcus Rashford da Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

Galatasaray, Manchester United ile 29 Kasım Çarşamba günü kendi sahasında karşılaşacak.

GRUP MAÇLARINDA 12 MAÇ SONRA GALİBİYET

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında son galibiyetini 2018-2019 sezonunda D Grubu ilk maçında Lokomotiv Moskova'yı, İstanbul'da 3-1'lik skorla yenerek elde etti.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Sarı-kırmızılılar, 18 Eylül 2018 tarihinde oynanan bu müsabakadan sonra 12 grup müsabakasında 8 mağlubiyet, 4 beraberlik almıştı. Aslan, Manchester galibiyetiyle bu kötü serisini de sona erdirdi.

GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARININ PROGRAMI

29 Kasım - 20.45

Galatasaray-Manchester United (RAMS Park)

12 Aralık - 23.00

Kopenhag-Galatasaray (Parken)

TV 8,5 Yayın Akışı


 
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Galatasaray
Gündem

Diğer Haberler

Yılbaşı Programları 2024: İstanbul, Ankara, İzmir Yılbaşı Etkinlikleri Gündem Yılbaşı Programları 2024: İstanbul, Ankara, İzmir Yılbaşı Etkinlikleri
Fuat Çapa: 'Devre gelmeden 17-18 puan alabiliriz' Samsunspor Fuat Çapa: "Devre gelmeden 17-18 puan alabiliriz"
Nordsjaelland - Fenerbahçe maçına Fransız düdük Fenerbahçe Nordsjaelland - Fenerbahçe maçına Fransız düdük
Beşiktaş'ın Club Brugge maçı hakemi belli oldu UEFA Konferans Ligi Beşiktaş'ın Club Brugge maçı hakemi belli oldu
Yılbaşı Sepeti ve Fiyatları 2024 | Migros Yılbaşı Sepeti Gündem Yılbaşı Sepeti ve Fiyatları 2024 | Migros Yılbaşı Sepeti
Milli Piyango bilet fiyatları 2024: Milli Piyango yılbaşı tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları ne kadar? Gündem Milli Piyango bilet fiyatları 2024: Milli Piyango yılbaşı tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları ne kadar?
Galatasaray, İngiliz takımlarına karşı 23. kez sahada Galatasaray Galatasaray, İngiliz takımlarına karşı 23. kez sahada
Galatasaray-Manchester United maçı hangi kanalda, TV8,5'da mı yayınlanacak? TV 8,5 yayın akışı Gündem Galatasaray-Manchester United maçı hangi kanalda, TV8,5'da mı yayınlanacak? TV 8,5 yayın akışı
Altınordu'da öz kaynak sınıfta kaldı Spor Toto 2. Lig Altınordu'da öz kaynak sınıfta kaldı
Daha fazla göster
 Reklam 
1
İsmail Kartal'dan sol bekte son çare Kai Havertz taktiği
2
Manchester United, İstanbul'a 7 eksikle geliyor
3
Acun Ilıcalı, Hatayspor'dan istiyor: Dele-Bashiru
4
Galatasaray'da Davinson Sanchez'in yokluğu böyle dolacak
5
Başkan açıkladı: "Bursaspor kapanabilir"
6
Rıza Çalımbay iki ismin biletini kesti
7
Galatasaray'dan sol beke yeni aday: Jesus Angulo

SON HABERLER

yukarı ok