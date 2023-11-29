GALATASARAY - MANCHESTER UNITED CANLI İZLE | Şifresiz GS-Manu maçı canlı izle HD ücretsiz

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta heyecanı yaşanıyor. Galatasaray Manchester United ile karşı karşıya geliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, taraftarı önünde "Kırmızı Şeytanlar" lakaplı Manchester United ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Manchester United ile deplasmanda oynadığı ilk maçı 3-2 kazanarak tarih yazan Galatasaray, bir kez daha taraftarı önünde kazanmak ve gruplardan çıkmak için mücadele verecek. Peki, Galatasaray-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda. Peki, Galatasaray - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Galatasaray - Manchester United maçı canlı izleme detaylarıGalatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında bu akşam sahasında İngiltere temsilcisi Manchester United ile karşılaşacak.RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.45'te başlayacak. Mücadele EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanacak.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11 şu şekilde;Muslera, Boey-Nelsson-Abdülkerim-Angelino, Torreira-Kaan, Zaha-Mertens-Kerem, IcardiUEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Galatasaray, sahasında Manchester United ile karşı karşıya gelecek.RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma EXXEN'den yayınlanacak. Müsabakada İspanyol hakem Jose Maria Sanchez düdük çalacak. Sanchez'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Raul Cabanero ile Inigo Prieto üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra olacak.Sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmayı kazanması durumunda Avrupa'da yoluna devam etmeyi garantileyecek.Galatasaray, taraftarı önünde Manchhester United'ı mağlup etmesi halinde puanını 7'ye çıkaracak ve son hafta öncesinde rakibiyle 4 puan fark yakalayacak. "Cimbom" son hafta sonuçlarına göre en kötü ihtimalde UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.Galatasaray'da savunmanın önemli oyuncularından Davinson Sanchez, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yapılan Corendon Alanyaspor müsabakasında sakatlanan ve sol üst arka adalesinde 2. derece zorlanma tespit edilen Kolombiyalı stoper, takımdaki yerini alamayacak. Galatarasay'da hafif sakatlığı bulunan ve Alanyaspor maçında riske edilmeyen Abdülkerim Bardakcı'nın ise bu maçta oynaması bekleniyor.Manchester United, İstanbul'da 7 oyuncusundan yararlanamayacak.İngiliz temsilcisinde, kart cezalısı Marcus Rashford'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Mason Mount, Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, Jonny Evans, Christian Eriksen ve Casemiro da Galatasaray'a karşı mücadele edemeyecek.Sakatlığı bulunan Rasmus Hojlund'un ise oynayabilecek duruma geldiği bildirildi.Sarı-kırmızılı takımda skoru değiştirmeye en yakın oyuncular Mauro Icardi ile Wilfried Zaha olacak.2023 takvim yılında 35 kez fileleri havalandırarak takımının başarılarında başrolü oynayan Icardi, RAMS Park'ta da takımının en önemli gol ayağı olacak. İngiltere'deki ilk maçta da fileleri havalandıran Arjantinli yıldız, bu sezon Süper Lig'de 13, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 gol kaydetti.Galatasaray'ın son 3 Süper Lig maçında 4 kez fileleri havalandıran Zaha ise resmi müsabakalarda toplam 6 gole ulaştı. İngiltere'de uzun süre forma giyen Zaha, Manchester United'a rakip olduğu son beş resmi maçta 4 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Fildişi Sahilli yıldız, Old Trafford Stadı'nda yapılan ilk maçta da gol sevinci yaşayarak takımının galibiyetine katkı verdi.Galatarasay-Manchester United müsabakasını 50 binin üzerinde taraftarın izleyeceği bildirildi.Bu sezon iç saha maçlarında 40 bin seyircinin altına düşmeyen sarı-kırmızılıların, kritik Manchester United müsabakasında da en önemli kozlarından biri taraftarı olacak.