Haber Tarihi: 07 Ağustos 2023 13:21 - Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2023 13:21

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-off rakipleri 2023

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Play-off rakipleri belli oldu. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Oljmpija Ljubljana'yı elemesi durumunda Play-off'larda Klaksvik - Molde karşılaşmasının galibiyle eşleşecek.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-off rakipleri 2023
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana'yı elemesi halinde play-off'ta Klaksvik-Molde eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Sarı-kırmızılılar Play-off aşamalarını da geçmesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmaya hak kazanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turundaki ilk maçlar 22-23 Ağustos, rövanş maçları ise 29-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

OLIMPIJA LJUBLJANA - GALATASARAY MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı 8 Ağustos Salı günü oynanacak.

TSİ 22.00'de başlayacak mücadele, S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak

İşte eşleşmeler:

Şampiyonlar Yolu

Ludogorets 1945 / Olimpija Ljubljana - Zalgiris / Galatasaray

Rakow Czestochowa / Qarabağ FK  - Aris Limassol FC / FC BATE Borisov 

HSK Zrinjski  / SK Slovan Bratislava - FC Sheriff Tiraspol / Maccabi Haifa FC 

AEK Athens FC - GNK Dinamo / FC Astana 

Breidablik / Kopenhag - Sparta Prag


HJK Helsinki / Molde FK - KÍ Klaksvik / BK Häcken

Lig Yolu

Braga - Backa Topola

Dnipro / Panathinaikos - Olimpik Marsilya

Glasgow Rangers - Servette / Genk

PSV Eindhoven - SK Sturm Graz 

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu maçları 25-26 Temmuz, 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak. 3. eleme turu maçları heyecanı ise 8-9 Ağustos, 15 Ağustos tarihlerinde yaşanacak.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖN ELEME MUHTEMEL RAKİPLERİ

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri netleşmeye başladı. Sarı kırmızılı ekibin efsaneleri arasında yer alan Gheorge Hagi'nin çalıştırdığı Romanya temsilcisi Farul Constanta'nın yanı sıra Albert Riera yönetimindeki Olimpija, sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri arasında yer alıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu Galatasaray'ın Muhtemel Rakipleri
Aris

 Kıbrıs Rum Kesimi
* Astana

 Kazakistan
* M.Haifa

 İsrail
* Zalgiris

 Litvanya
* HJK Helsinki

 Finlandiya
* F.Tallinn

 Estonya
* Shamrock

 İrlanda
* New Saints

 Galler
* O.Ljubljana

 Slovenya
* Z.Mostar

 Bosna Hersek
* İşaretli 9 takım, birinci ön eleme turunda elenmeleri halinde, kendilerini eleyen takımlar Galatasaray'ın muhtemel rakibi olacak.

Üçüncü ön eleme turundaki muhtemel rakipler

Üçüncü ön eleme turuna kalması halinde Galatasaray'ı 6 takım bekliyor.

Bu takımlardan 2'si şampiyonaya bu turdan katılacak olan Sparta Prag ve AEK.

Diğer 4 takım ise önceki turlardan gelecek Molde, Ludogorest (Bulgaristan), Sheriff ve BATE Borisov (Belarus).

Söz konusu 4 takımın bu turdan önce elenmesi halinde kendilerini elemeyi başaran takımlar, sarı-kırmızılı ekibin rakipleri arasında yer alacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Üçüncü Ön Eleme Turu Galatasaray'ın Muhtemel Rakipleri
Sparta Prag

 Çekya
AEK

 Yunanistan
* Molde

 Norveç
* Sheriff

 Moldova
* Ludogorets

 Bulgaristan
* BATE Borisov

 Belarus
* İşaretli 4 takım, önceki turlarda elenmeleri halinde, kendilerini eleyen takımlar Galatasaray'ın muhtemel rakibi olacak.

Play-off turunda muhtemel rakipler

Galatasaray gruplar öncesi son aşama olan play-off turuna adını yazdırması durumunda karşısında 4 muhtemel rakip yer alacak.

Belçika şampiyonu Antwerp, organizasyona bu turdan katılacağı için Cim-Bom'un direkt rakibi pozisyonunda.

Diğer 3 muhtemel rakipse daha önceki turları geçmeleri şartıyla Ferencvaros, Karabağ ve Sloven Bratislava (Slovakya).

Aksi takdirde bu takımları eleyerek play-off'a kalan takımlar, sarı-kırmızılı ekibin karşısında yer alacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu Galatasaray'ın Muhtemel Rakipleri
Antwerp

 Belçika
* Ferencvaros

 Macaristan
* Karabağ

 Azerbaycan
* S.Bratislava

 Slovakya
* İşaretli 3 takım, önceki turlarda elenmeleri halinde, kendilerini eleyen takımlar Galatasaray'ın muhtemel rakibi olacak.
Ön eleme turlarında maç takvimi

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın da boy göstereceği ikinci ön eleme turunda kura çekimi 21 Haziran'da gerçekleşecek.

Eşleşmelerde ilk maçlar 25-26 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise bir hafta sonra yapılacak.

Takımlar, üçüncü ön eleme turu ilk maçları için 8-9 Ağustos'ta, play-off turu ilk müsabakaları için 22-23 Ağustos'ta yeşil zemine çıkacak.

Bu turlarda da rövanş karşılaşmalarının heyecanı ilk maçların haftasında yaşanacak.

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

Galatasaray'ın katılacağı Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25-26 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 1-2 Ağustos'ta yapılacak. Takımlar, 3. eleme turunda ilk maçlara 8-9 Ağustos ve rövanş müsabakalarına 15 Ağustos'ta çıkacak. Play-off turunda 22-23 ve 29-30 Ağustos'ta oynanacak maçların ardından gruplara kalacak son takımlar belli olacak.

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un mücadele edeceği Avrupa Konferans Ligi'nde 2. eleme turu karşılaşmaları, 27 Temmuz ve 3 Ağustos'ta oynanacak. Ekipler, 3. eleme turu maçları için 10 ve 17 Ağustos, play-off müsabakaları için ise 24 ve 31 Ağustos'ta sahaya çıkacak.

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