Haber Tarihi: 21 Ocak 2025 14:28 - Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2025 14:28

Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Dinamo Kiev'i ağırlayacak. Mücadelenin şifresiz yayınlanacağı kanal belli oldu. Peki Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya ilişkin son gelişmeler…

Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Abone Ol
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, evinde Dinamo Kiev'i ağırlıyor. Sarı-kırmızılı ekip, lig, kupa ve Avrupa'da 26 maçtır yenilmezlik serisini sürdürürken, bu önemli karşılaşmada da galibiyet hedefliyor. Ancak Galatasaray, Mauro Icardi, Gabriel Sara ve Roland Sallai gibi önemli oyuncularından yoksun şekilde sahaya çıkacak.

GALATASARAY - DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Dinamo Kiev maçı, 21 Ocak Salı günü saat 18.30'da başlayacak. Karşılaşma, şifresiz olarak TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Maçı Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek. Yardımcı hakemler ise Silver Koiv ve Sander Saga olacak.

GALATASARAY'IN EKSİKLERİ VE HEDEFLERİ
Galatasaray, bu maçta önemli oyuncularından yararlanamayacak. Mauro Icardi ve Gabriel Sara sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamazken, Roland Sallai ise UEFA listesine kayıtlı olmadığı için forma giyemeyecek. Buna rağmen sarı-kırmızılı ekip, Avrupa Ligi'nde üst tura çıkmayı garantilemiş olsa da, ilk 8'e girmek ve play-off oynamadan son 16 turuna yükselmek istiyor.

DİNAMO KİEV'İN SON DURUMU

Dinamo Kiev, Avrupa Ligi'nde bu sezon beklenen performansı gösteremedi. Ukrayna temsilcisi, şu ana kadar oynadığı 6 maçta galibiyet ve puan alamayarak son sırada yer alıyor. Ülkesindeki savaş nedeniyle büyük zorluklar yaşayan ekip, Avrupa'da sadece 1 gol atabilirken, kalesinde 15 gol gördü.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray'ın muhtemel 11'i şu şekilde olabilir: Muslera; Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs; Torreira, Kerem; Yunus, Mertens, Barış Alper ve Osimhen.

GÖZLER OSIMHEN, BARIŞ ALPER VE YUNUS'TA

Galatasaray'ın en önemli gol silahları arasında Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün öne çıkıyor. Osimhen, tüm kulvarlarda attığı 14 golle takımının en skorer ismi olurken, Barış Alper ve Yunus da 11'er golle takımına katkı sağlıyor.


Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Galatasaray
Gündem

Diğer Haberler

Dev kulüplere öneri: Marco Asensio P. St Germain Dev kulüplere öneri: Marco Asensio
Hurda araç teşvik yasası çıktı mı? 21 Ocak 2025 Gündem Hurda araç teşvik yasası çıktı mı? 21 Ocak 2025
Antalya'ya FIFA standartlarında 5 futbol sahası daha kazandırıldı Futbol Antalya'ya FIFA standartlarında 5 futbol sahası daha kazandırıldı
Ümit Özdağ Tutuklandı mı? Son Dakika Gelişmeleri Gündem Ümit Özdağ Tutuklandı mı? Son Dakika Gelişmeleri
Galatasaray Dinamo Kiev maçı canlı izle (Şifresiz TRT izle) Gündem Galatasaray Dinamo Kiev maçı canlı izle (Şifresiz TRT izle)
28 yıldır yeşil sahalarda top koşturuyor Futbol 28 yıldır yeşil sahalarda top koşturuyor
Türk futbolunun efsane başkanı: İlhan Cavcav Gençlerbirliği Türk futbolunun efsane başkanı: İlhan Cavcav
Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Gündem Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Manchester City transferde elini cebine attı Manchester City Manchester City transferde elini cebine attı
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a sürpriz transfer teklifi!
2
Galatasaray, Ahmed Kutucu'da sona yaklaştı!
3
Spor dünyasından Bolu'daki yangın için başsağlığı mesajı
4
Fenerbahçe'nin Pavlovic için yaptığı teklif ortaya çıktı
5
Okan Buruk'tan Gabriel Sara kararı!
6
Galatasaray'ı Avrupa'da çılgın gelir bekliyor!
7
İki Süper Lig hakemi neye uğradıklarını şaşırdılar!

SON HABERLER