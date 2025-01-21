Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, evinde Dinamo Kiev'i ağırlıyor. Sarı-kırmızılı ekip, lig, kupa ve Avrupa'da 26 maçtır yenilmezlik serisini sürdürürken, bu önemli karşılaşmada da galibiyet hedefliyor. Ancak Galatasaray, Mauro Icardi, Gabriel Sara ve Roland Sallai gibi önemli oyuncularından yoksun şekilde sahaya çıkacak.

Galatasaray - Dinamo Kiev maçı, 21 Ocak Salı günü saat 18.30'da başlayacak. Karşılaşma, şifresiz olarak TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Maçı Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek. Yardımcı hakemler ise Silver Koiv ve Sander Saga olacak.

Galatasaray, bu maçta önemli oyuncularından yararlanamayacak. Mauro Icardi ve Gabriel Sara sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamazken, Roland Sallai ise UEFA listesine kayıtlı olmadığı için forma giyemeyecek. Buna rağmen sarı-kırmızılı ekip, Avrupa Ligi'nde üst tura çıkmayı garantilemiş olsa da, ilk 8'e girmek ve play-off oynamadan son 16 turuna yükselmek istiyor.

Dinamo Kiev, Avrupa Ligi'nde bu sezon beklenen performansı gösteremedi. Ukrayna temsilcisi, şu ana kadar oynadığı 6 maçta galibiyet ve puan alamayarak son sırada yer alıyor. Ülkesindeki savaş nedeniyle büyük zorluklar yaşayan ekip, Avrupa'da sadece 1 gol atabilirken, kalesinde 15 gol gördü.

Galatasaray'ın muhtemel 11'i şu şekilde olabilir: Muslera; Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs; Torreira, Kerem; Yunus, Mertens, Barış Alper ve Osimhen.

Galatasaray'ın en önemli gol silahları arasında Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün öne çıkıyor. Osimhen, tüm kulvarlarda attığı 14 golle takımının en skorer ismi olurken, Barış Alper ve Yunus da 11'er golle takımına katkı sağlıyor.